美秀關稅大刀 侯友宜下午舉行產業諮詢委員會

面對美國川普關稅大刀，北北基桃四市長本周三將召開會議，新北市長侯友宜表示，下午將會產業諮詢委員會討論與企業交流，「不一樣的產業有不一樣的挑戰」，要制定不一樣的對策來個別來支持各種產業，讓台灣的經濟，在這一次的關稅大戰衝擊降到最低。

侯友宜出席「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程視察」，接受媒體聯訪時表示，「在關稅公布第一天的時候，四市長已經聯絡、跟各縣市都有接洽，最主要是地方政府面對不一樣的產業，要有不一樣的作為，所以除了在第一天跟我們所有產業做聯繫以外，新北市今天也會召開產業諮詢委員會；至於北北基桃，都共同來聯繫，希望更多的縣市大家一起來討論這個議題，因為這個議題不是單一縣市，是大家共同要面對的，所以目前都由有關的幕僚小組在啟動，如何做好更周全的準備」。

針對新北市的對應，侯友宜指出，在第一個時間啟動了關稅的應變小組以外，有就業穩定小組，也有避免哄抬物價的穩定物價小組，還有企業紓困，以及多元拓展國家的貿易的因應計畫，這都是在這兩天已經都開始啟動在做的。

侯友宜強調，今天下午產業諮詢委員會會討論來對外做一些企業交流，必須面對的一些策略以外，因為不一樣的產業有不一樣的挑戰，要不一樣的個別去面對來支持各種產業，讓台灣的經濟，在這一次的關稅大戰衝擊降到最低，全力以赴。