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美關稅衝擊 蔣萬安：展開紓困、監控物價、關心勞動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市長蔣萬安。北市府提供
北市長蔣萬安。北市府提供

美國川普政府公布對等關稅影響全球，台北市長蔣萬安7日表示，下午北市府將與包括內科發展協會、進出口公會，以及台北商業會直接聆聽產業方第一線的心聲，目前將爭取外資的投資、留住國內的投資者，面對接下來的衝擊也會展開紓困，包括補貼，還款期延長等，密切監控物價的波動，同時也會關心民眾，勞動人口他們生計受到衝擊，提早因應事前的進場輔導。

蔣萬安上午出席內湖區市長與里長有約時接受媒體聯訪，提到賴清德總統的五策略，他表示，當然希望政府能夠談到對台灣最好的條件，至少能夠談到區域性公平競爭的條件，因為看到日韓、東南亞陸續談到相對較低的關稅，不希望台灣成為獨漏受到高關稅承受的一方；另一方面，也看到美方也提出在下一波極有可能針對半導體、藥品相關的關稅措施，所以必須要提前因應，甚至納入在當前的談判當中，提早做好因應跟準備。

面對美國32％的關稅，蔣萬安表示，很擔心接下來可能會發生輪休、無薪假等情況，已經與勞動局聯繫，以及接下來基北北桃各縣市盤點可以使用政策工具，例如先入場去輔導這一波受到高關稅衝擊的產業，給予相關的諮詢，協助他們度過難關，接下來如果確實遭受衝擊，必須要採取一些措施，甚至台北市是不是可以結合其他縣市共同交換意見，擬定很多各項包括短期上工的計畫等等，在這段期間協助產業以及受影響民眾的生計，來提供各項的協助。

蔣萬安指出，另一方面也很擔心基北北桃未來整體招商，譬如說受到美國32％高關稅的衝擊，「我們怎麼樣接下來能夠爭取外資的投資，二方面能夠留住國內的投資者，我想這些都是我們必須要考量，必須要提早做好各項的因應」。

地方串連面對關稅風暴，蔣萬安指出，「對於產業的協助，以及接下來受到衝擊，怎麼樣可以各項的紓困基北北桃四市長會議持續盤點交換意見，包括一些補貼，還款期延長等等，也會密切監控物價的波動，當然也會加強協助我們產業包括數位及永續的轉型；另二方面，擔心民眾，勞動人口他們生計受到衝擊，也提早因應事前的進場輔導，事後怎麼樣給予他們短期上工的安排，總總這些都會跨縣市大家一起來討論，以及剛剛談到的包括接下來的招商，以及怎麼樣分散風險，來擴展多元的國際市場」。

蔣萬安 關稅

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