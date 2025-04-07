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關稅貿易戰延燒全球市場 南美黃豆本地價格全年仍將走強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，清明連假期間，美國總統川普宣布其關稅政策，引動全球股市與原物料市場巨大跌勢。Consus Ag Consulting合夥人Karl Setzer表示：美國這次宣布的關稅帶來不確定性及其影響，導致市場面臨巨大的拋售壓力。這種不確定性也導致一些經濟學家上調經濟衰退的可能性，摩根大通等一些經濟學家的預測高達60%。

繼上周白宮宣布加徵關稅後，中國大陸也展開報復行動，4月10日起對從美國進口的商品徵收34%的關稅。此外，大陸在3月初也對價值約210億美元的農產品貿易徵收10-15%的關稅。StoneX高級市場情報分析師Matt Zeller表示：大陸無法承受與美國長期的貿易戰，但對川普關稅的激烈回應表明不會很快退縮；並就美國的互惠關稅向世界貿易組織提起訴訟，也宣布對美國出口的醫療影像設備進行調查。大陸對美國關稅採取報復性措施的消息導致穀物和油籽價格再次暴跌，連同市場上其他商品的價格。

根據路透社報導，大陸上周五對美國新關稅採取的報復措施，將加速北京尋求巴西等農產品替代供應國的舉措，這一轉變始於美國總統川普第一任期內的貿易戰。HedgePoint Global Markets拉丁美洲穀物銷售主管Sol Arcidiacono表示，儘管受到季節性因素和貿易戰升級導致的創紀錄產量的影響，南美黃豆本地價格全年仍將走強，4月3日巴西港口溢價比芝加哥基準價格高出每蒲式耳1美元。

街口投信分析，近期受關稅貿易戰延燒全球市場，藉此可留意黃豆的低檔支撐，後續仍需密切留意影響農產品價格關鍵因素-氣候干擾。

關稅

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