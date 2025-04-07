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全球經濟恐陷入大衰退 拖累大宗商品價格表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，受到美國政府對各國課徵高額貿易關稅的衝擊，市場擔憂全球經濟恐將陷入大衰退，進而導致各項大宗商品價格崩跌，在清明連假期間國際銅價累計下跌超過12%。

根據華爾街日報的報導，全球最大銅生產國智利正準備下調2025年的官方銅價預期。消息人士表示，智利政府將把今年的平均價格預測從目前預測的每磅4.25美元下調至每磅3.90至4美元。此外，川普政府正在考慮一項行政命令，允許企業繞過聯合國支持的審查程序，以加速國際水域的深海採礦。消息人士表示，該命令將確認美國從海底開採關鍵礦物的權利，使企業能夠直接向美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）申請許可。此舉將是川普政府為確保國際鎳、銅和其他重要礦產資源所採取的最新舉措。

另外，根據路透社的報導，中國大陸計劃在九個城市啟動試點項目，利用該國不斷增長的電動汽車隊伍作為電池，在用電高峰期間支撐電網的電力供應。未來將由電網公司負責，並由省政府主導興建充電設施。而能源監管機構的任務是支持併網汽車應用參與電力交易。

值得留意的是，根據上海有色金屬網的分析評論報導，由於大陸官方對新建銅冶煉廠的監管不斷加強，將有效抑制產能問題。未來預計僅有少數大型企業能夠滿足嚴格的進入門檻，這意味著大陸國內精煉銅供應將逐步收緊。反觀需求面，大陸在長期綠色能源轉型加速將進一步加劇銅市場的供需失衡。因為每安裝一千兆瓦的太陽能或風能發電容量就需要近5.5噸的銅，是化石燃料基礎設施用量的三倍。而新能源車每輛車要消耗銅80公斤、人工智慧運算中心每台伺服器則消耗銅1.36噸，再加上特高壓電網建設等新興領域的強勁需求，預計2025年全球銅消費成長率將達3.4%，需求成長超過供應增速，將為銅價提供強勁的支撐。

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