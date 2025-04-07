聯寶3月營收達5352.3萬元 月增六成並寫歷年同期新高

美國總統川普4月2日公布的對等關稅方案震驚全球，做為市場情緒指標的VIX指數連續兩天飆升，這是市場經歷重大事件才會出現的反應，2008年金融海嘯、2020年COVID-19疫情，VIX指數最高都超過80，2025年川普宣布新關稅後，VIX指數直線飆升至45，未來是否還會再走高，就看川普後續如何解決自己創造出來的難題。

2025-04-07 07:00