對等關稅戰帶衰房市？ 一張表看股房連動密碼

據內政部買賣移轉資料，過去10次股災當年與其前後年買賣移轉量後發現，1995年中共試射飛彈、2003年SARS、2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19，這五次股災後一年的買賣移轉棟數增加，但其它五次股災後交易呈現減少。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，雖然股災發生原因不同，但若是經濟型股災，對房市交易量仍有一定影響。

徐佳馨表示，觀察10次股災中，隔年房市交易量增減各半，若分析箇中因素，約略可歸於若後續政府祭出經濟政策，事後可能讓買氣加溫，如2020年COVID-19釀災，但在聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，市場熱錢帶動股市次年棟數增加至34.8萬棟，創下8年新高。

然而，徐佳馨強調，若如1997年亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，造成長時間的經濟傷害，股票市值大量蒸發，災情慘重；加上當時平均房貸利率超過6%，房市表現便難以期待。

至於此次川普關稅戰所帶來股災，徐佳馨指出，不僅已創下歷年最大跌幅，不僅衝擊總體經濟，亦可能大幅打壓投資置產族群信心，加上2024年9月央行第七波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今年第1季跌入谷底，如今適逢全球性股災，恐怕今年全國買賣移轉棟數將創下自2019年疫情以來新低，面臨30萬棟保衛戰。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，市場雖有所謂「賣房救股」之說，惟實務上因過戶等流程並不可能出現這種狀況，但自用型購屋人或可在這段時間內積極看屋，有機會能夠買到優質好宅。