市場恐慌情緒飆升 分散投資因應劇烈波動

川普關稅造成全球股市進入熊市。法人表示，由於關稅政策尚未明朗，市場恐慌情緒飆升，未來12個月美國發生衰退風險也上升至60%，同時也直接減少美國對亞洲出口的需求，亞洲經濟體今年也面臨顯著的增長下行壓力，投資人可分散投資於不同資產類別，以降低單一市場波動的風險。

瀚亞投信針對美國、日本、印度及台灣股市發布展望報告。瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，關稅增加總體經濟的不確定性，企業獲利預期也必然受此因素而下修，雖然短期將維持高度波動；惟中長期的投資思維不需過度悲觀，尤其科技業仍是資本市場長期的重中之重，一旦懲罰性關稅出現鬆動或政策面趨於明朗，企業基本面調整幅度可能低於當前股價所反映的悲觀預期，進而創造中長期股價反彈空間。

至於日股，瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov認為，由於全球需求可能放緩，日本的經濟增長可能會比預期受到更多負面影響，但仍有些正面影響，若日圓升值且商品價格回軟，國內零售、鐵路、公用事業等與國內消費相關的產業可望受惠。

林元平認為，印度本身為內需型經濟體，出口占GDP比重不到15%，具有廣大的內需市場足以支撐出口削弱，同時印度儲備銀行也開始降息，市場也預計將會提高降息幅度來因應全球關稅所造成的經貿風險，整體來講印度經濟在關稅上受影響較輕微。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，台灣資通訊產品面臨的競爭壓力將加劇，後續得觀察美國半導體免課關稅以及美國製造的AI相關產品是否豁免成關鍵。台股評價下修，修正至歷史區間下緣，台灣經濟與企業獲利後續將面臨下修風險，半導體與AI供應鏈競爭優勢等紅利已不復見，惟中長線持續看好台灣仍將受惠AI產業的正面發展，建議投資人採定期定額或拉回買進方式布局。