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關稅戰2.0正式來襲 衝擊經濟與原油需求展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
布蘭特原油。路透
布蘭特原油。路透

街口投信分析，國際油價上周收在2021年8月以來最低水準，單周下跌達11%也是2023年以來最大單周跌幅；4月2日美國總統川普宣布關稅政策，引發隨後兩日國際股市和原物料暴跌。

除了關稅造成用油需求衰退預期以外，上周四（3日）OPEC+聲明在5月將石油增加產量從13.5萬桶/日提高到41.1萬桶/日，市場解讀在關稅造成國際貿易衰退情況下，OPEC增產不足以支撐油價而造成續跌。

中國大陸提高對美國商品的關稅報復以及稀土出口管制，川普表示中國大陸採取錯誤行動，聲稱不會改變政策。投資人預期貿易戰升級而對經濟展望悲觀，股市與原物料劇烈下跌。

聯準會主席鮑爾近期表示川普政府的新關稅「超出預期」，其影響可能包括通膨上升和經濟成長放緩，並指出未來將面對一系列艱難的決定。摩根大通上周報告預估年底前全球經濟衰退的可能性從40%提高為60%；高盛最新報告將布蘭特原油和WTI原油2025年12月的目標價分別大幅下調5美元，至每桶66美元和62美元。

街口投信認為全球供給方面，墨西哥、俄羅斯、委內瑞拉和加拿大的石油供應可能因關稅與制裁而帶動市場機制調節，可能產生短中期的供應缺口，但經濟貿易需求下降的風險有可能超過原油供應短缺帶來的支撐效果。

川普 關稅

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