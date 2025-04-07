新聞分析／金管會全力防堵國際禿鷹放空

金管會昨提出三大救市措施，並未提跌幅限縮及平盤下不得放空等措施，取而代之的是拉高借券賣出的資金門檻，政策背後暗藏玄機。

金管會最擔心的是國際對沖基金、避險基金，甚至是禿鷹透過放空台股獲取暴利趁火打劫，對股市造成更大賣壓。

金管會盤點，上市櫃公司借券賣出金額占大盤成交值比率百分之四點三四，比金管會提出的限額百分之三高，因此本周要借券交易將難上加難；金管會把借券成本從原本股價百分之九十提高至百分之一三○，等於要出比買股更多的錢來放空，顯見金管會把防堵國際炒手對台股的投機放空視為第一要務。

對於金管會未宣布限制平盤之下不能放空或限縮股市跌幅，券商高層大多表示肯定，認為這是較尊重市場機制的作法；也有券商高層認為，救市措施以一周為期，一方面代表金管會且戰且走、隨時動態調整，另方面也可能認為最危險的時期是這一周，若加上國安基金出動發揮穩盤效果，金管會的暫行措施拖太久反而沒必要。

至於金管會所提「多元擔保品」，原先不被券商受理的定存單、債券、基金或客戶透過外複委託買進的海外股票、債券，可替代股票或現金彌補因為大跌導致融資擔保維持率不足部分。以定存單為例，投資人原須先解約定存，把資金用來彌補融擔維持率，若能以定存單替代，投資人就不須解定存。

券商高層指出，債券比股票穩定度高，先前券商作擔保融資時，相對於股票只借六成，若美國政府公債甚至願借到八成，不過金管會先前並未放行，這次因時機巧合，金管會開放債券為多元擔保品之一，在救市措施落日後，券商期待債券作為擔保品能常態化。