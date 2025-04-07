聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／金管會全力防堵國際禿鷹放空

聯合報／ 本報記者朱漢崙

金管會昨提出三大救市措施，並未提跌幅限縮及平盤下不得放空等措施，取而代之的是拉高借券賣出的資金門檻，政策背後暗藏玄機。

金管會最擔心的是國際對沖基金、避險基金，甚至是禿鷹透過放空台股獲取暴利趁火打劫，對股市造成更大賣壓。

金管會盤點，上市櫃公司借券賣出金額占大盤成交值比率百分之四點三四，比金管會提出的限額百分之三高，因此本周要借券交易將難上加難；金管會把借券成本從原本股價百分之九十提高至百分之一三○，等於要出比買股更多的錢來放空，顯見金管會把防堵國際炒手對台股的投機放空視為第一要務。

對於金管會未宣布限制平盤之下不能放空或限縮股市跌幅，券商高層大多表示肯定，認為這是較尊重市場機制的作法；也有券商高層認為，救市措施以一周為期，一方面代表金管會且戰且走、隨時動態調整，另方面也可能認為最危險的時期是這一周，若加上國安基金出動發揮穩盤效果，金管會的暫行措施拖太久反而沒必要。

至於金管會所提「多元擔保品」，原先不被券商受理的定存單、債券、基金或客戶透過外複委託買進的海外股票、債券，可替代股票或現金彌補因為大跌導致融資擔保維持率不足部分。以定存單為例，投資人原須先解約定存，把資金用來彌補融擔維持率，若能以定存單替代，投資人就不須解定存。

券商高層指出，債券比股票穩定度高，先前券商作擔保融資時，相對於股票只借六成，若美國政府公債甚至願借到八成，不過金管會先前並未放行，這次因時機巧合，金管會開放債券為多元擔保品之一，在救市措施落日後，券商期待債券作為擔保品能常態化。

券商 台股 放空

延伸閱讀

川普關稅風暴來襲 壽險、銀行2月加碼逾800億台股「全進套房」

避「稅」天堂是債券ETF…台股恐下殺千點！00945B逢低買未來收益率更具吸引力

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

川普關稅衝擊台股7日恐崩跌 財金部會備戰因應

相關新聞

董瑞斌看美國對等關稅 合理的平均關稅稅率應加碼18.39%

川普的對等關稅風暴，不僅重創全球股市，也令人憂心先前台商及金融業為了「非紅供應鏈」布局的新南向政策是否苦心付諸東流，兆豐...

美防堵陸太陽能廠洗產地 台廠接單可期

隨著美、中雙方貿易關稅戰火日益猛烈，國內太陽能廠產品輸美儘管也會被課關稅，但仍低於陸系競爭對手，產品外銷價格有望與陸廠逐...

新聞分析／金管會全力防堵國際禿鷹放空

金管會昨提出三大救市措施，並未提跌幅限縮及平盤下不得放空等措施，取而代之的是拉高借券賣出的資金門檻，政策背後暗藏玄機。

川普關稅海嘯來襲！全球股市震盪 新制勞退「最佳請領時機」曝光

今年截至二月底，勞動基金評價後收益數一○七五億元，收益率約百分之一點五八，但受川普對等關稅政策影響，加上美國通膨壓力升等...

基隆企業主形容美國對等關稅如「核彈」 危害層層擴散

美國總統川普宣布將對台課徵32%對等關稅，基隆有業者說，外銷業者馬上面臨衝擊，接著因為訂單沒了，不得不放無薪假或裁員，民...

關稅衝擊！法人最新評估「台積電基本面影響小」 台幣、GDP不妙

美國對等關稅衝擊，美股連番重挫，台積電ADR在台股清明連假期間也重挫近13%，市場對台股本周開盤行情也相當保守之際，國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。