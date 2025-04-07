傳產喊話政府要求銀行 別雨天收傘

賴清德總統昨（6）日邀集傳統產業代表到官邸會商，據府方高層透露，該會議主要盤點此次美國政府關稅衝擊各產業具體影響；會中有產業代表說，雖然政府的「及時雨」補助有給到位，但仍缺少金融支持，更希望政府要求銀行，別對中小企在雨天收傘。

賴總統昨日與傳產業者在官邸面談，與會者包括台灣機械公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、喬山（1736）董事長羅崑泉、和大（1536）董事長沈國榮、螺絲公會理事長蔡永裕及手工具公會理事長賴亮孜等多位業界代表。

府方高層透露，近期賴總統也會與行政院長卓榮泰將持續聆聽業界建言。

據悉，在會議上，產業有提到政府提出880億元補助相當具體，也符合需求，不過其中在金融支持上仍不夠，希望未來政府能盤點進去，此外會中也盤點產業衝擊，其中屬特斯拉供應商之一的和大集團，因輸美占比較大、恐受影響。

對此沈國榮表示，政府應加快腳步，找對人火速跟美國協商，國內各部門也要準備好提出對策，全力降低輸美關稅，長期國內產業才會有競爭力，不然恐怕會出現企業被逼出走。他提醒，要避免台灣出現關稅輸、匯率輸、股市跌的三輸局面。

莊大立會中表示，關稅能夠降下來是大家最期待的，應避免關稅高於日韓等競爭對手。另一方面，美大幅提高關稅，對機械產業造成嚴重衝擊，建議政府能要求銀行，不要對中小型企業雨天收傘。

陳伯佳表示，將持續關注政策變化，並調整經營策略以因應挑戰。（記者余弦妙、黃淑惠、林政鋒、宋健生、謝柏宏）