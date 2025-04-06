董瑞斌看美國對等關稅 合理的平均關稅稅率應加碼18.39%

川普的對等關稅風暴，不僅重創全球股市，也令人憂心先前台商及金融業為了「非紅供應鏈」布局的新南向政策是否苦心付諸東流，兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌在第一時間接受本報訪問時指出，越南分行、柬埔寨等東南亞據點都已與當地台商密集交換意見，台商也在等待當地國家向美國政府溝通的結果。

董瑞斌感嘆，越南、柬埔寨等東南亞的國家，其實是「非戰之罪」，因為當地國家大部分的出口，都來自於台灣、日本、南韓等東北亞國家在大陸供應鏈的移轉，之後出口所帶來的對美貿易順差，結果現在要課重稅，但他相信越南和泰國已提出優厚條件對美國交涉，成功機率不小，現在定論新南向後續如何，時間太早。

身為總體經濟學家的董瑞斌也透露他的「對等關稅」觀點，他說，川普現在提出的「對等關稅」的算法，其實是由美國全球貿易在進口物價上的平均進口物價關稅稅率彈性，和進口需求量的價格彈性兩大要素計算而得來的結果。

以機械為例，德國與日本在機械工業上由於國際競爭力強，因此即使將關稅稅率反應在售價上，也不致於對市場需求產生太大影響，這時就有較高的關稅抗壓性，而不同的國家，價格及需求彈性即有所不同，例如台灣的機械業在價格及需求彈性上，恐怕不如德國與日本，這時美國用同一種標準來計算，就令台灣非常吃虧。

而川普若在價格及需求彈性上，採用的是全球平均水準，那麼就應該要用美國對全世界的整體出口、進口來換算平均的對等關稅稅率，而不是用個別國家的進口、出口。他引用數據分析，美國2024年的全世界貿易出口為2.0838兆美元，進口為3.2955兆美元，進出口相抵之後，美國對全世界的關稅稅率平均增加36.77個百分點，可再依個別國家對美國友好的程度再往下調整，最好的狀況也可為0，至於18.39%則是中間值。

董瑞斌直言，川普團隊目前這種對各別國家計算進出口貿易逆差的方式，有太多細部資料的評估被抹殺、也過度簡化，因為每個國家對美國的產品出口有幾千、幾萬種，即使同一種族群的產品，例如汽車、鋼鐵、機械等，品相也有所不同，像是汽車有電動車、沙灘車、越野車等，對美國銷售情況也都不同，一刀砍下去不但有失公平，也未能達到川普原先設定的目標，若接下來多國向川普進行關稅交涉談判時，幕僚能朝此方向思考，亦有助於問題的解決，否則目前川普公式若引發美國的貿易對手國的制裁，例如被美國決定加徵40個百分點的國家，也決定對美國貨品加徵40個百分點，此一反制措施非但不能減少美國貿易逆差，更可能引發全球關稅大戰。