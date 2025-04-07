財部挺企業擬推紓困貸款 暫定會有政策專案與寬緩措施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
川普政府對等關稅重拳下周即將上路，財政部目前已公布三大支持方案。聯合報系資料照
川普政府對等關稅重拳下周即將上路，財政部目前已公布三大支持方案。聯合報系資料照

川普政府對等關稅重拳下周即將上路，財政部目前已公布三大支持方案，但為了預防關稅對企業帶來的衝擊，預計本周將討論是否比照新冠肺炎疫情時期辦理紓困貸款，暫定會有政策專案貸款與既有貸款寬緩措施，協助企業戶度過艱困時期。

知情人士透露，行政院長卓榮泰請各部會回去盤點各種情境，面對最壞的可能時、要有最好的準備。

不同於前幾年新冠疫情時期對企業戶與個人戶，此次關稅直擊的是產業面，因此是否辦理企業為主的紓困貸款成為接下來要討論的對策之一。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

參考疫情時期，財政部曾督導公股銀行積極配合政策推動各部會相關紓困措施，也請各銀行持續提供自辦紓困貸款，協助受影響之企業取得金融支援，因此本周將請各銀行盤點自辦紓困貸款之能量。

至於申貸條件、啟動時機、以及貸款細節與規模，知情人士坦言，這都必須要視關稅談判的進度以及政院是否可以獲得在野黨團支持而定。

財政部日前宣布三大產業支援措施因應對等關稅，涵蓋金融支持、行政簡化與租稅優惠，盼助企業穩定資金運作、降低成本，強化轉型動能。

在金融支持方面，財政部已宣布將提供最高2,000億元的貿易融資額度，針對出口美國或其關聯產業、且營收較基期下滑15％以上的企業，可申請利息減免優惠，一般企業貸款利率可減碼1%、中小企業或受關稅影響特別嚴重者，利率可減碼1.5%；同時，財政部也提供1,650億元的輸出保險承保額度。

疫情 財政部 關稅

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