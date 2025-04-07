川普關稅海嘯來襲 學者：外銷訂單恐急凍

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

川普關稅海嘯來襲，對台加徵32%關稅，學者分析，恐使步在成長軌道的外銷訂單出現急凍，第2季就會出現，包括來自美國、東協、及中國大陸接單全部受衝擊，衰退力道恐怕也不輕。

中央大學經濟系教授吳大任指出，關稅是實質性衝擊，現已傳出彰化業者臨時接獲美國客戶要求停止出貨，不論是觀望、砍單、抽單，都是沒單，甚至在今年第1季下的訂單都有可能停止出貨，未來出口也跟著受衝擊。

更嚴重的是，川普關稅措施將引發美國經濟衰退，短則一至兩個月內出現。廠商沒有單，只能放無薪假。

他表示，這不是只衝擊美國訂單或出口，台灣出口到東協及中國大陸主要都是中間材，最終都是出口到美國，換言之，我對美國、東協、及中國大陸接單及出口，全面都受挫。

美國經濟 關稅

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