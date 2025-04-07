美防堵陸太陽能廠洗產地 台廠接單可期

隨著美、中雙方貿易關稅戰火日益猛烈，國內太陽能廠產品輸美儘管也會被課關稅，但仍低於陸系競爭對手，產品外銷價格有望與陸廠逐步拉近，後續轉單效益可期。

美國總統川普近期對中國大陸祭出百分之廿＋百分之卅四的高關稅，引發大陸官方強烈不滿，並直接對美國課以百分之卅四關稅做為反擊，雙方貿易關稅戰火一發不可收拾，甚至有愈演愈烈的情勢。

據悉，陸系太陽能廠原先透過東南亞洗產地的方式，將太陽能電池、模組大量銷往美國市場，藉此稱霸國際市場，台廠也因此吃了不少苦頭。

不過，近年來美國政府開始積極防堵洗產地的產品輸美，讓不少陸廠紛紛關閉或縮減東南亞產線，如今川普再揮下「大關（稅）刀」，讓陸系太陽能產品銷美更加困難重重。

業界人士表示，美中貿易關稅戰火爆發後，有望成為台廠不可多得的契機，因為目前全球市場中，僅剩中國大陸與台灣具備完整的太陽能產業供應鏈，一旦陸系太陽能廠在美國市場的價格優勢不在，台廠很有機會獲得美國客戶大單，並藉此在國際市場再次活躍。

目前國內太陽能廠元晶、茂迪均已積極布局海外市場，初步鎖定美國、日本、歐洲等地區，預料今年外銷比重有望大幅提升，甚至超越內銷比重，這也是台廠自二○一八年以來，從原先偏重內需市場的核心策略，再次轉向海外市場的新拐點。

據悉，現階段美國市場當地的模組產能約一百ＧＷ，但電池僅不到五十ＧＷ，因此高達五十ＧＷ的缺口，過去大多是引進東南亞的產品填補此一缺口，但隨著美國政府全力防堵洗產地，加上對中國大陸課以高關稅，台廠有望因此迎接轉單商機。

元晶去年海外銷售的營收約占比一成，且主要來自美國市場，預估今年電池外銷占比有望拉高到五成，以美國為主；至於模組方面，今年外銷目標比重則是百分之十至十五，並以日本為主，期盼透過強化海外布局，挹注公司營運成長動能向上。

茂迪也正積極切入海外市場，並且推出許多利基型產品，搶攻更多不同的應用市場，茂迪近期在太陽能電池方面已獲得許多商務機會的洽詢，主要來自美國、歐洲與印度。