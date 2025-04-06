台灣自行車輸出業同業公會呼籲主動降稅 爭取與美方談判空間

台灣自行車輸出業同業公會今（6）日也針對美國總統川普對台32%關稅措施提出建議。呼籲政府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險；最快在第三季通路就會看到實質影響。

台灣自行車輸出業同業公會表示，美國針對台灣產品課徵32%對等關稅，確實對我國輸美產品造成重大衝擊；短期內，由於各國關稅差異出現部分急單回流台灣，形成「關稅利差」所帶來的轉單效應。

中期來看，關稅調整已經反映至終端通路，市場將可能出現「消費放緩」甚至調整訂單來源的狀況。長期而言會員普遍擔憂訂單會再往「低關稅」地區國家轉移風險，呼籲政府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。

以過去貿易政策變動經驗來看，新關稅結構通常會在 3 到 6 個月內逐步反映到美國通路端與消費價格中。特別是電動自行車與中高單價產品，毛利結構有限的品牌商將被迫轉嫁部分成本。預期，最快在第三季，就會在通路觀察到實質影響。

這次美國關稅措施，帶給台灣自行車產業不確定性，卻同時也是產業「轉型再起」的重要契機。從「趨吉避凶」的策略出發，強化產業競爭力與供應鏈韌性呼籲政府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。