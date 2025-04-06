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「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

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基隆企業主形容美國對等關稅如「核彈」 危害層層擴散

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府將邀大武崙、六堵工業區廠商代表及立委林沛祥，召開「產業聯合座談會」，建立平台收集業界對美國對等關稅的意見，整合中央與地方資源，達到快速應變、穩定產業的目標。圖／翻攝自GoogleMap
基市府將邀大武崙、六堵工業區廠商代表及立委林沛祥，召開「產業聯合座談會」，建立平台收集業界對美國對等關稅的意見，整合中央與地方資源，達到快速應變、穩定產業的目標。圖／翻攝自GoogleMap

美國總統川普宣布將對台課徵32%對等關稅，基隆有業者說，外銷業者馬上面臨衝擊，接著因為訂單沒了，不得不放無薪假或裁員，民眾消費力間接下降，銀行也可能被波及，最後導致經濟停滯，對外銷導向的台灣，可以說是核彈級的危害。

基隆市政府產業發展處代理處蔡馥嚀今天說，市府已邀集大武崙、六堵工業區廠商代表，以及立委林沛祥，近日召開「產業聯合座談會」，建立平台收集業界意見，提出具體政策建議，整合中央與地方資源，希望達到快速應變、穩定產業的目標。

美國宣布實施對等關稅，台灣各界嚴陣以待。1名企業主說，台灣賣到美國的產品，絕大多數是透過貿易商、代理商交易，如果美國加徵高額關稅，產品加價後變貴，自然比較不好賣。代理商自然會評估台灣是否為唯一可供貨的廠商？有沒有替代品？最後訂單可能被搶走。

這名企業主表示，外銷產業面對「關稅戰」首當其衝，台灣機械五金將會受傷很重，對台灣基礎工業傷害很大。公司經濟前景不錯就加薪，前景不好就減薪裁員，要不怎麼辦？企業要活下來啊。一旦訂單沒有那麼多了，可能會裁員。

台灣外銷受阻，經濟成長率不高，消費力跟著下降，所以內銷企業下一步也會受害，搞不好房市也受影響，銀行借錢給企業也會被波及。

企業主說，美國總統川普祭出關稅政策，可能會傷敵一千，自損八百。對外國有影響，搞不好美國百姓也會受害，所以美國加州州長紐松向全球貿易夥伴喊話，尋求與相關國家建立「戰略性合作關係」，呼籲這些國家祭出報復性關稅時，能排除加州製造的產品。

基隆市長謝國樑昨在臉書貼文，主張中央政府應透過國際經貿談判、產業鏈布局及穩定台股等層面，積極研擬應對方案，並盡速對外說明、確保社會穩定與產業信心。謝並提出搭建溝通協調平台、即時盤點產業風險、強化在地與海外廠商輔導3個面向，協助在地產業因應挑戰。

外銷 美國 關稅

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