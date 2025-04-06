關稅衝擊！法人最新評估「台積電基本面影響小」 台幣、GDP不妙
美國對等關稅衝擊，美股連番重挫，台積電ADR在台股清明連假期間也重挫近13%，市場對台股本周開盤行情也相當保守之際，國內大型法人機構針對對等關稅對國內總經、GDP、新台幣等八個面向的衝擊，也做出最新評估。
大型法人機構表示，這次川普啟動全面性對等關稅，以美國為主對於東亞主要貿易國的貿易逆差比例一半，做為課稅基礎做增減調整，疊加在之前已宣告要課的稅率之上，目的在透過課稅減少貿易逆差的金額，增加政府財政稅收。
但也針對特定地區與產品類別制定排除條款，越靠近美國地區、高度仰賴他國產品類別多豁免在此次對等關稅衝擊之外。但對於其他需求彈性較大的大宗消費性產品，將受到較大的衝擊影響。
對國內的影響上
一、美對等關稅引爆美股重挫、債市避險，市場預期聯準會將從7月起共降息3碼；若政策全面實施，美GDP增長恐跌破2%，台灣雖半導體豁免，但GDP仍下修至2%、CPI升至2.5%，新台幣恐貶破33元。
二、川普對等關稅暫未涵蓋半導體，台積電（2330）擴產美國AZ廠進度將提前，並針對AI GPU等先進製程客戶調漲逾15%，因應未來潛在課稅風險，對於台積電影響甚小。
三、川普公布對等關稅細則，蘋果與三星手機因產地位於中國、越南等課徵重災區，受影響最大，iPhone尤甚；中系品牌如華為、小米等內銷或外銷至非美市場，受衝擊相對有限。
四、ODM產能約七成集中中國，面對平均35~40%關稅衝擊，產品售價將上升、銷售恐下滑；蘋果、輝達短線股價重挫、即反映市場憂慮。ODM廠如鴻海（2317）、緯穎（6669）擴產美墨，提升自動化降成本。
五、美中關稅戰下，美塑化廠轉向東南亞搶市，中國低成本轉售也將衝擊台廠市佔；美對台關稅主要影響芳香烴鏈，預估影響營收1.5~2.5%。若台反制，將墊高原料進口成本，進一步壓縮台塑（1301）等業者利潤與出口競爭力。
六、鋼鐵未納入此次對等關稅，維持對大成鋼（2027）正向看法，主要受惠美國在地製造與通路優勢。工具機出口美占比約15%，中低階與零組件關稅轉嫁困難，恐衝擊競爭力，台廠預期將部分轉產至美國因應。
七、紡織製鞋廠多設於越南等高稅區，輸美稅率升至35~40%，品牌端承擔成本恐影響終端售價與需求，特別衝擊中平價品牌代工廠。川普釋出談判空間，各國關稅仍具調整彈性。
八、自行車關稅影響越南最大，台灣具產能彈性影響有限；AM件台廠如東陽（1319）受惠價差擴大，醫材與車用連接器廠輸美營收占比低，整體影響仍可控。
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