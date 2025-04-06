關稅衝擊！法人最新評估「台積電基本面影響小」 台幣、GDP不妙

美國對等關稅衝擊，美股連番重挫，台積電ADR在台股清明連假期間也重挫近13%，市場對台股本周開盤行情也相當保守之際，國內大型法人機構針對對等關稅對國內總經、GDP、新台幣等八個面向的衝擊，也做出最新評估。

大型法人機構表示，這次川普啟動全面性對等關稅，以美國為主對於東亞主要貿易國的貿易逆差比例一半，做為課稅基礎做增減調整，疊加在之前已宣告要課的稅率之上，目的在透過課稅減少貿易逆差的金額，增加政府財政稅收。

但也針對特定地區與產品類別制定排除條款，越靠近美國地區、高度仰賴他國產品類別多豁免在此次對等關稅衝擊之外。但對於其他需求彈性較大的大宗消費性產品，將受到較大的衝擊影響。

對國內的影響上