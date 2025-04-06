台灣手工具機出口美國占50% 這家大廠老董：高關稅該緊張的是美國

美國對台課32%關稅，台灣手工具產業去年對美國的出口占比約為50%，全台7成手工具產業聚集台中，對產業有一定的影響。但對以收納產品知名的樹德企業而言，董事長吳宜叡卻表示並不緊張，因為台灣是出口商，該緊張的應該是美國的進口商和消費者，加上台灣的主要競爭者都被課了高關稅，美國自己卻不見得生產這些產品，他不相信川普所說的高關稅最後會就這樣定案，應該還會微調。

樹德企業以生產各種收納產品（工業整理）聞品，被認為「有德國的水準，卻有低價的競爭力」。該公司並以在南投打造全球最大觀光工廠「半山夢工廠」知名，吳宜叡也是台灣手工具工業同業公會理事。

吳宜叡說，從被美國課稅的名單可知，像是中國大陸被課34%、越南46%、柬埔寨49%、印尼32%，這些主要與台灣有競爭的國家，被課的關稅都不比台灣低，那台灣有何好緊張的。

再說，美國本身並不生產這些東西，但美國卻又需要這些產品，像是台積電的晶片就更不可取代。台灣是生產者，美國調高了關稅，對他們的進口商和消費者才是最不利的。短時間內，美國若不買，台灣應開拓其他貿易體更多市場，像是日、韓和東南亞等。

吳宜叡說，製造業不是被保護出來的，台灣在世界各個地方製造了產品，還要多支出運費，並且在一定的交期內把產品交給美國，成本上一定比在美國高，但美國仍生產不出這樣的產品，美國不該怪別人，應該怪自己。台灣被列為「骯髒15國」（The Dirty 15），事實上這不是什麼不好的事，還應該認為是一種被認證的光榮印記，且是「有實力的象徵」。

吳宜叡說，在台灣的業者該問自己的，應該是我的產品有沒有獨特生和不可取代性，這才是大家該注意的問題。