因應對等關稅 3直轄市成立小組助企業降衝擊

美國總統川普宣布對台課徵對等關稅32%，桃園、台中及高雄市政府均表示將成立專案或對策小組因應，協助企業對接中央資源降低衝擊。高市府並設立勞工關懷小組，確保勞工權益不受影響。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。

桃園市政府經發局表示，桃園市長張善政向中央提出4大因應建議，同時已指示市府相關單位，針對關稅儘速籌備2個研討會，一個針對伺服器，另一個針對中小企業，實質對談彙整對策。

經發局指出，市府成立專案小組因應，由經發局主責，邀集包括財政局、勞動局、工商發展投資策進會、農業局、地方稅務局等相關單位及產業相關公私協會、專家代表組成。並協助企業開拓非美市場，降低出口市場集中風險。

台中市政府表示，將持續掌握中央政府各項協助方案，並成立專案小組，協助對接中央資源，降低產業受到美國提高關稅衝擊。

台中市政府經發局說明，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，以現階段掌握超過300家台中相關產業資料，業者商品以出口美、歐為主。市府除將主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以因應。

高雄市長陳其邁表示，高雄市政府已成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」3大措施，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」由經發局、海洋局、農業局、勞工局、研考會、新聞局等跨局處成立，根據業者需求研擬對策，並緊密對接中央約新台幣880億元協助方案，同時確保勞工權益不受影響。

高雄市政府經發局表示，在這次關稅調整中，高雄市整體產業受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品。另外，伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將產生影響，要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。