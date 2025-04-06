詐騙！台電：招考信息只會在台電及甄試網站公布 絕不會透過社群平台

近日有不法分子以假冒台電名義，在臉書等社群平台上發布招聘資訊，進行詐騙行為。對此台電提醒，台電定期辦理公開甄試，絕不透過社群平台私訊招募人員，所有招考資訊皆可在甄試網站（https://service.taipower.com.tw/recruit）或至台電官網徵才資訊查詢，呼籲所有求職者務必提高警覺，勿信謠言，亦勿轉傳不實資訊，以免受騙。

台電說明，近日有詐騙集團利用臉書等平台，假借「誠徵台電線上行政人員」的名義，提供虛假的招聘訊息，假借高額薪水誘惑求職者，再進行詐騙行為。台電強調，台電公司絕對不會透過社群平台招募員工，如求職者有需求，可上甄試網站（https://service.taipower.com.tw/recruit）或至台電官網徵才資訊查詢相關訊息。

台電呼籲，若有疑問或發現可疑的招聘訊息，請立即撥打台電公司24小時客服專線 1911或165反詐騙專線進行查證，請務必提高警覺，保障自身權益，避免受騙上當。