快訊

6人清明連假爬玉里山 女隊員渡樂樂溪不慎遭沖走身亡

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

川普宣布對台課32%關稅前兩天 這家大廠已提前宣布因應措施

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁（左三）簽署合作意向書。圖／漢翔提供
漢翔董事長胡開宏（右三）上個月25日率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁（左三）簽署合作意向書。圖／漢翔提供

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新聞稿表示「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」並發表該公司已在美國亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。

不過，漢翔今天表示，因為美國尚未對航空業的關稅部分有進一步描述，未來發展尚難預測，但公司有相關的因應政策，會在美國設廠就是其中的一環。

據了解，美國波音、GE、Honeywell等都是漢翔的大客戶，為其生產航太相關產品，目前既已有美國廠，未來會爭取更多訂單。

漢翔在先前的新聞稿中也表示，美國廠建廠初期以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，再逐步增加不同品項。尤其，美國落實優先採購美國製造產品的BAA（Buy America Act）法案，對此，漢翔都已迅速因應。

漢翔董事長胡開宏也說，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略。目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。

他說，漢翔2016年即在美國成立子公司，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規畫妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。

另外，胡開宏上個月25日還率公司人員前往馬來西亞，與當地上市公司縱橫集團(Cape EMS Bhd)總裁鄭莉蓁簽署合作意向書，宣布雙方將在儲能、航空、生技醫療三大領域深度合作，共同拓展東南亞市場。美國廠同時也導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。

漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。圖／漢翔提供
漢翔航空工業今天表示，該公司去年8月已宣布在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房。圖／漢翔提供
漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」。圖／漢翔提供
漢翔航空工業3月31日的新聞稿表示，「川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，對此，漢翔已做出迅速因應」。圖／漢翔提供

生技 美國 馬來西亞

延伸閱讀

美重演經濟大蕭條？川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年慘敗

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

川普揚言奪運河 巴拿馬外長：仍盼與美維持互重

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

相關新聞

藍委喊勞工天災假法制化 一年來仍原地踏步

台灣位處地震帶，夏季時有颱風侵擾，國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭去年4月曾舉行記者會，公開呼籲修正勞基法，主張將「勞工天...

川普宣布對台課32%關稅前兩天 這家大廠已提前宣布因應措施

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，對此，漢翔航空工業似乎有神來之筆能力一般，提前兩天（3月31日）就曾發新...

本周台股／台股周一補跌瘋狗浪來襲 狂瀉的股票可撿？

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，美股周五以崩盤之勢作收，兩天以來跌3600點，市場蒸發6兆美元，台股在川普宣布新關稅政策前，就開始放清明連假，周一開盤崩跌之勢可以預期。投資人雖然敲碗清明變盤，但台股節後補跌，幾乎已無可避免。 不過，專家卻在此處看到一線生機...

卓揆召集財金首長開會 國安基金最快周一開臨時會

川普關稅引發全球股災，行政院長卓榮泰昨（5）日召集財金部會首長開會，要求全力穩住股匯，由於台股明日開盤恐崩跌，已符合國安...

總統會科技大咖急商對策 劉揚偉、林百里、童子賢等齊聚官邸

為因應美國總統川普發動的關稅戰，賴清德總統與行政院長卓榮泰昨（5）日在總統官邸緊急與國內資通信、電子科技業界代表會談，交...

美國總統川普宣布對台灣課徵32％ 我派員赴美交涉

美國總統川普宣布對台灣課徵32％，恐重創台灣經濟，因對等關稅宣布後，距離4月9日生效僅剩不到一周，談判時間相當緊迫，據了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。