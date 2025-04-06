卓揆召集財金首長開會 國安基金最快周一開臨時會

川普關稅引發全球股災，行政院長卓榮泰昨（5）日召集財金部會首長開會，要求全力穩住股匯，由於台股明日開盤恐崩跌，已符合國安基金進場護盤條件，國安基金最快明日召開臨時會，以護住國人信心。

昨天出席會議者除卓榮泰，還包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等。

政院人士表示，昨日會中盤點相關措施，也聽取台商在外投資狀況，研商政府如何支持整體產業鏈等，若有相關做法將適時說明。但對於是否討論到國安基金進場護盤條件等，政院人士則未證實。

財金官員則指出，此次川普對等關稅揭曉，美股跌幅更甚其他主要股市，台股由於與美股連動密切，可預期明天開盤將面臨震撼，穩定市場等救市措施關鍵點在於避免非理性下跌，重創國人信心。國安基金雖已定14日召開例會，但若需要召開臨時會討論護盤，隨時都可開會。

根據國安基金法規第8條規定，因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議，啟動護盤。

過去國安基金八次護盤，委員會決議進場護盤原因，包括2022年因俄烏戰爭、美鷹派升息、通膨等變數多；2020年新冠肺炎疫情；2015年全球股災、亞幣遭拋售；2011年歐債危機、北韓領導人金正日猝逝；2008年全球金融海嘯。再之前三次包括總統大選兩顆子彈、兩岸緊張；核四停建、國際原油大漲；總統大選首次政黨輪替。這八次護盤除前三次是國內政治情勢為主，2008年金融海嘯起的五次護盤，幾乎都是國際重大政經變化所致，

此次川普掀起關稅戰，血洗美股、兩天市值蒸發超過5兆美元，歐、亞股也殺聲震天，台股因清明連假休市，但明日開盤恐補跌摜破2萬點大關，因此行政院昨天召集財金部會首長會商，盤點穩定股匯措施。