美國總統川普宣布對等關稅 中經院獻策談判重點

美國總統川普宣布對等關稅，各國譁然，據傳政府已派員赴華府針對對等關稅進行交涉，中華經濟研究院院長連賢明昨（5）日在臉書以「對等關稅問題」為主題連發三文，針對談判時間點、談判稅率目標以及談判時應掌握哪些重點，提出建言。

連賢明表示，談判時機方面，許多學者都建議川普個性好大喜功，喜歡萬國來朝，越早談對台灣越好。他覺得要早掛號，但不見得提早談判。至於台灣這次談判稅率目標，應該是設定將關稅降到20%~25%，日、韓也在這個水準左右。

以川普政府的行政準備，一旦對等關稅上路，一定亂七八糟，民怨大幅升高。他建議政府積極去溝通，但不需要先把牌打出去，客觀環境對川普主導對等關稅不見得那麼有利。

至於台灣在應對與談判時應掌握哪些重點？連賢明提出四大建議。一，千萬避免與美國對抗；二，針對美方關切議題推動結構性改革；三，關注對等關稅中豁免項目的爭取；四，爭取公平競爭的區域性待遇，而非幻想特殊優惠。