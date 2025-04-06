總統會科技大咖急商對策 劉揚偉、林百里、童子賢等齊聚官邸

為因應美國總統川普發動的關稅戰，賴清德總統與行政院長卓榮泰昨（5）日在總統官邸緊急與國內資通信、電子科技業界代表會談，交換意見及商討對策，針對未來情勢發展進行雙向溝通，全面上緊發條，期盼能解決關稅難題。

本次與會科技業代表都是產業界重量級人物，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、金仁寶集團董事長許勝雄、和碩（4938）董事長童子賢、宏碁（2353）集團創辦人施振榮、華碩（2357）集團共同執行長胡書賓、台積電（2330）副總暨TSIA理事長侯永清、電腦公會理事長彭双浪及電電公會理事長李詩欽等。

總統官邸會談是在昨天下午3時開始，政府方面還有經貿辦代表出席。今日賴總統將邀請傳產、中小微企業座談，據了解，包含汽車、紡織、鋼鐵、石化等產業，都將出席會議。

由於川普掀牌對等關稅新制，對台灣課以32%對等關稅，遠高於預期與台灣主要競爭對手南韓與日本，引發各界高度關注，憂心台灣科技業恐陷入困境，因此邀約業者召開會議，共同討論解決之策。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統於座談中聽取產業各界第一線看法與需求，並就政府相關因應措施進行說明與溝通，盼給產業最大支持、穩定經濟情勢，確保台灣產業的全球競爭力，維護國家利益與經濟持續穩健前進。

據與會者描述，國內科技業者均認同要立足台灣、布局全球，且美方尚未有最終定論，因此需要多觀察，並以既有籌碼進行談判，謀定而後動，切勿操之過急。

國內科技業者認為，目前各國因應川普關稅戰方法不盡相同，有報復、有低頭，也有部分妥協，看起來沒有絕對標準答案或正確做法，因此需思考過後再行動。

國內科技業者表示，此刻政府應該先了解、認識籌碼有哪些，從中與美方進行談判，不必急著掀牌，可先提出產業安心方案，然後將談判目的放在產業未來中長期的布局。

此外，賴總統本次與科技業大老會談目的，除交換意見與商討對策，也順勢探詢各家業者在海外產能配置狀況及美國製造帶來的影響，並向企業代表信心喊話政府是產業最佳後盾。