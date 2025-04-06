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美國總統川普宣布對台灣課徵32％ 我派員赴美交涉

經濟日報／ 記者陳熙文翁至威／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣課徵32％，恐重創台灣經濟，因對等關稅宣布後，距離4月9日生效僅剩不到一周，談判時間相當緊迫，據了解，賴總統日前表示將與美方積極交涉，政府已派員赴華府針對關稅議題進行交涉。

根據金融時報（Financial Times）報導，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員做「特殊管道」下的秘密對話，報導並指出，外交部長林佳龍也是代表團成員之一。不過據了解，林佳龍此次並未同行。

美台之間的「特殊管道」對話已運行多年，但在2021年才由金融時報首度披露；金融時報報導，這場「特殊管道」對話於4日舉行，是美國總統川普宣誓就職之後，台美雙方首次透過此管道對話。

對此，我駐美代表處表示，沒有評論。

金融時報報導指出，吳釗燮和林佳龍去年8月曾造訪華盛頓地區，進行賴清德總統就任後的首次「特殊管道」會談；報導指出，一名知情人士透露，林佳龍也是本周訪美代表團成員之一。

此外，雖然正逢川普宣布對等關稅政策，台灣擬被開徵32％的關稅，但據了解，與美國協調對等關稅政策並非吳釗燮此行主要目的。

川普 林佳龍 關稅

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