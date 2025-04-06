快訊

男「懸掛太魯閣車外」觸法 台鐵驚：列車時速130公里 不要命

「高溫假」討論數年仍沒譜 北市盼中央訂標準

老友示警川普…明年期中選舉 共和黨恐遭血洗

Q1出口熱…單季金額上看1,226億美元 挑戰同期新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部10日將公布2025年3月出口統計。 聯合報系資料照
財政部10日將公布2025年3月出口統計。 聯合報系資料照

財政部10日將公布2025年3月出口統計。財政部表示，全球景氣溫和擴張，人工智慧（AI）等相關應用加速開展，對國內半導體與資通訊供應鏈需求仍熱，但因去年同期基期較高，預估金額將會落在414億至426億美元之間，年減1％至年增2％。

財政部上月公布2月出口413.1億美元，寫歷年同月新高。財政部指出，由於農曆春節落點不同，今年2月工作天數較去年增加四天，帶動出口規模首度突破400億美元，今年前二月出口市場呈現「淡季不淡」的態勢，也預期第1季出口規模將來到1,214億至1,226億美元，有望超越2022年第1季的1,209億美元，改寫史上最佳第1季出口紀錄。

近一年進出口統計
近一年進出口統計

財政部統計處長蔡美娜認為，1、2月出口強勁表現主要來自兩大因素，包括：人工智慧（AI）與高效能運算應用需求持續增長，帶動相關產業發展；以及美國關稅政策的不確定性導致部分客戶提前拉貨，使出口動能得以延續。1至2月出口800.2億美元，為歷年同期新高，年增16.8％，進口年增9.3％。

主要貨品全面揚升，其中資通與視聽產品2月出口增至140.7億美元，寫下歷年單月最高紀錄、年增高達65.5％；電子零組件出口144.4億美元，年增24.6％，其中積體電路年增24.6％；累計前二個月，AI、高效能運算等應用需求強勁，持續挹注資通與視聽產品、電子零組件出口，年增率各為48.2％、13.0％。

傳統貨品部分，基本金屬及其製品出口22.0億美元，年增16.5％，但礦產品、化學品則分別受國際油價低檔震盪、海外同業低價競爭及市況不佳等影響，各年減8.4％、7.7％。

值得注意的是，台灣2月對美外銷強勁，出口值衝上117.7億美元，不僅為史上單月次高，更是2001年2月以來首次超越對大陸，美國再度成為我國最大出口市場。累計1至2月對美國、東協出口均創歷年同期新高。

展望未來，財政部評估，今年全球景氣大致延續溫和擴張態勢，而人工智慧技術與相關應用加速開展，對國內半導體先進製程及資通訊等供應鏈需求依然殷切，均有利支撐我國出口動能，第1季可望穩定上升趨勢底定，但隨美國川普總統公布新關稅政策、國際地緣政治衝突等後續發酵，仍要持續關注對全球經濟的牽制效應。

半導體 美國

延伸閱讀

因應美國關稅政策衝擊 創新創業總會盼協助中小企業找到出海口

美國對等關稅政策衝擊 新北：將協助資通電子業

財部三措施 力挺企業

富邦投顧：半導體能豁免美國關稅政策 影響台股今年獲利甚鉅

相關新聞

卓揆召集財金首長開會 國安基金最快周一開臨時會

川普關稅引發全球股災，行政院長卓榮泰昨（5）日召集財金部會首長開會，要求全力穩住股匯，由於台股明日開盤恐崩跌，已符合國安...

總統會科技大咖急商對策 劉揚偉、林百里、童子賢等齊聚官邸

為因應美國總統川普發動的關稅戰，賴清德總統與行政院長卓榮泰昨（5）日在總統官邸緊急與國內資通信、電子科技業界代表會談，交...

藍委喊勞工天災假法制化 一年來仍原地踏步

台灣位處地震帶，夏季時有颱風侵擾，國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭去年4月曾舉行記者會，公開呼籲修正勞基法，主張將「勞工天...

美國總統川普宣布對台灣課徵32％ 我派員赴美交涉

美國總統川普宣布對台灣課徵32％，恐重創台灣經濟，因對等關稅宣布後，距離4月9日生效僅剩不到一周，談判時間相當緊迫，據了...

美國總統川普宣布對等關稅 中經院獻策談判重點

美國總統川普宣布對等關稅，各國譁然，據傳政府已派員赴華府針對對等關稅進行交涉，中華經濟研究院院長連賢明昨（5）日在臉書以...

Q1出口熱…單季金額上看1,226億美元 挑戰同期新高

財政部10日將公布2025年3月出口統計。財政部表示，全球景氣溫和擴張，人工智慧（AI）等相關應用加速開展，對國內半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。