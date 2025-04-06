Q1出口熱…單季金額上看1,226億美元 挑戰同期新高

財政部10日將公布2025年3月出口統計。財政部表示，全球景氣溫和擴張，人工智慧（AI）等相關應用加速開展，對國內半導體與資通訊供應鏈需求仍熱，但因去年同期基期較高，預估金額將會落在414億至426億美元之間，年減1％至年增2％。

財政部上月公布2月出口413.1億美元，寫歷年同月新高。財政部指出，由於農曆春節落點不同，今年2月工作天數較去年增加四天，帶動出口規模首度突破400億美元，今年前二月出口市場呈現「淡季不淡」的態勢，也預期第1季出口規模將來到1,214億至1,226億美元，有望超越2022年第1季的1,209億美元，改寫史上最佳第1季出口紀錄。

近一年進出口統計

財政部統計處長蔡美娜認為，1、2月出口強勁表現主要來自兩大因素，包括：人工智慧（AI）與高效能運算應用需求持續增長，帶動相關產業發展；以及美國關稅政策的不確定性導致部分客戶提前拉貨，使出口動能得以延續。1至2月出口800.2億美元，為歷年同期新高，年增16.8％，進口年增9.3％。

主要貨品全面揚升，其中資通與視聽產品2月出口增至140.7億美元，寫下歷年單月最高紀錄、年增高達65.5％；電子零組件出口144.4億美元，年增24.6％，其中積體電路年增24.6％；累計前二個月，AI、高效能運算等應用需求強勁，持續挹注資通與視聽產品、電子零組件出口，年增率各為48.2％、13.0％。

傳統貨品部分，基本金屬及其製品出口22.0億美元，年增16.5％，但礦產品、化學品則分別受國際油價低檔震盪、海外同業低價競爭及市況不佳等影響，各年減8.4％、7.7％。

值得注意的是，台灣2月對美外銷強勁，出口值衝上117.7億美元，不僅為史上單月次高，更是2001年2月以來首次超越對大陸，美國再度成為我國最大出口市場。累計1至2月對美國、東協出口均創歷年同期新高。

展望未來，財政部評估，今年全球景氣大致延續溫和擴張態勢，而人工智慧技術與相關應用加速開展，對國內半導體先進製程及資通訊等供應鏈需求依然殷切，均有利支撐我國出口動能，第1季可望穩定上升趨勢底定，但隨美國川普總統公布新關稅政策、國際地緣政治衝突等後續發酵，仍要持續關注對全球經濟的牽制效應。