快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者屈彥辰／攝影
經濟部長郭智輝。記者屈彥辰／攝影

聯電與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠的傳聞不斷，現在更傳出經濟部長郭智輝5月將率團赴美參加「2025選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），並將格芯與聯電簽署合併備忘錄，作為訪團重大成果。對此，經濟部今（5）日晚間表示，對於個別公司的假設性問題不便多做回應。不過，據了解，經濟部在5月確實有赴美行程。

據傳格芯要與聯電合併一事已洽談一段時間，不僅美台部分官員均知情，甚至目前還規畫郭智輝5月11日至14日將率領「企業領袖訪美團」前往美國，參加SelectUSA。

儘管聯電是否願意被併購仍是個大問號，但現在市場上確已傳出「先把護國神山大哥賣掉了，接著還要賣二哥」的不滿聲浪。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真日前曾表示，如果購併方是聯電的話，這部分可能美方主導的力量還是比較大，畢竟美方還是希望自家能有代表成熟製程的美系晶圓代工業者，因為目前除了英特爾，美方仍是極力想要讓美國重回先進製程的領先族群當中，此外也希望在成熟製程上，美方也能夠有一定角色的扮演。

因此，劉佩真研判，這樁合併案若為真，未來由聯電主導格芯的機率並不大。

晶圓代工廠 美國 聯電

延伸閱讀

張善政拋超徵稅收因應對等關稅 藍：可討論

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

關稅大刀震撼全球 台股下周恐崩盤？卓揆：要準備面對一場震撼

相關新聞

關稅如何談判？中經院長連發3文「川普留伏筆」 揭最佳時間點、稅率

美國總統川普3日宣布對等關稅，引起各國譁然，行政院4日宣布因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，同時政府也已派員趕赴華府針...

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

聯電與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠的傳聞不斷，現在更傳出經濟...

川普關稅衝擊…3學者籲放手匯率縮減順差 央行：市場供需決定

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，恐嚴重衝擊台灣經濟，中研院經濟所研究員許文泰指出，影響台灣貿易順差關鍵因素之一...

川普關稅牽動台灣代工廠布局 更重視產品特性與生產條件

美國總統川普宣布對等關稅，恐影響台灣代工廠海外布局。產業人士指出，由於全球關稅的變動，在生產基地的選擇上，需多加考量產品...

因應美國關稅政策衝擊 創新創業總會盼協助中小企業找到出海口

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的...

藍委喊勞工天災假法制化 一年來仍原地踏步

台灣位處地震帶，夏季時有颱風侵擾，國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭去年4月曾舉行記者會，公開呼籲修正勞基法，主張將「勞工天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。