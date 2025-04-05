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賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應
聯電與全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，成為全球第二大晶圓代工廠的傳聞不斷，現在更傳出經濟部長郭智輝5月將率團赴美參加「2025選擇美國投資高峰會」（SelectUSA），並將格芯與聯電簽署合併備忘錄，作為訪團重大成果。對此，經濟部今（5）日晚間表示，對於個別公司的假設性問題不便多做回應。不過，據了解，經濟部在5月確實有赴美行程。
據傳格芯要與聯電合併一事已洽談一段時間，不僅美台部分官員均知情，甚至目前還規畫郭智輝5月11日至14日將率領「企業領袖訪美團」前往美國，參加SelectUSA。
儘管聯電是否願意被併購仍是個大問號，但現在市場上確已傳出「先把護國神山大哥賣掉了，接著還要賣二哥」的不滿聲浪。
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真日前曾表示，如果購併方是聯電的話，這部分可能美方主導的力量還是比較大，畢竟美方還是希望自家能有代表成熟製程的美系晶圓代工業者，因為目前除了英特爾，美方仍是極力想要讓美國重回先進製程的領先族群當中，此外也希望在成熟製程上，美方也能夠有一定角色的扮演。
因此，劉佩真研判，這樁合併案若為真，未來由聯電主導格芯的機率並不大。
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