川普關稅談判如何談？中經院長連賢明連發三文提建言

美國總統川普3日宣布對等關稅，引起各國譁然，行政院4日宣布因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，同時政府也已派員趕赴華府針對對等關稅議題進行交涉。對此，中華經濟研究院院長連賢明5日在臉書以「對等關稅問題」為主題連發三文，並細部針對談判時間點、談判稅率目標，以及談判時應掌握哪些重點提出建言。

連賢明表示，在談判的時機上面，個人和外界看法並不盡相同。許多學者都已建議川普個性好大喜功，喜歡萬國來朝，越早談對台灣越好。個人是覺得要早掛號，但不見得提早談判。至於台灣這次談判的稅率目標應該是設定將關稅降到20%~25%，日、韓也在這個水準左右。

連賢明表示，主要是這場關稅大戰才開始，幾個比較大的經濟體，中國、加拿大都宣布提高美國產品關稅，後續歐盟、澳洲（日本判斷是最後不會加入）很可能會加入，一旦這些大型經濟體加入關稅大戰，對川普政府的壓力不言可喻。

目前美國股市已經下跌超過4,000點，共和黨議員也放炮期中選舉會慘輸，還有一堆科技廠商對政府在沒有任何諮商下，就亂宣告對等關稅的情境相當不滿，後續的商界反彈可想而知（全世界市值最高的APPLE兩天就跌了三千億美金以上），可想像這周末會有多少遊說團體在華府抗議對等關稅，台灣可善用這些科技業的遊說勢力，替台灣的電子業談一個好價碼。

連賢明還提到，以目前川普政府的行政準備，一旦對等關稅4月上路，一定是亂七八糟，民怨大幅升高。他建議政府積極去溝通，但不需要先把牌打出去，客觀環境對川普主導對等關稅一切不見得那麼有利。

至於台灣在應對與談判時應掌握哪些重點？連賢明也提出四大建議。第一，「千萬避免與美國對抗」。台灣不應試圖與美國進行對等報復。儘管可在言辭上表達對美國課徵不合理關稅的不滿，但切勿仿效中國提高對美國產品的關稅，更不應以限制半導體出口作為談判籌碼。無論是經濟規模、對美順差，或整體國家安全的重要性，台灣皆無法與美國對等叫牌。尤其川普總統個性強烈、好惡分明，對於不滿與挑戰常有強烈回應。貿然喊價將可能導致不利結果。

第二，「針對美方關切議題推動結構性改革」。美國長期對台灣的貿易結構存有不滿，例如農產品市場准入、車輛關稅與服務業開放等問題，均已列入其年度貿易評估報告。台灣應視此為契機，主動進行改革，特別是針對美方關切項目推動制度調整，並藉此為未來加入CPTPP鋪路。

第三，「關注對等關稅中豁免項目的爭取」。在WTO架構下，多數電子產品因ITA協議而享有免稅待遇，這使得目前台灣對美出口商品中約75%無需繳納關稅。然而，川普政府所推動的對等關稅為求快，制度採取以「國家」為單位徵稅，忽略產品多為中間財的特性。未來細節尚未明朗，預計相關規定將於5月實施。在此背景下，台灣應主張電子零組件的特殊性，爭取豁免或較低稅率待遇。此舉不僅對出口導向型產業有重大影響，也可降低美國消費者的通膨壓力（例如，若iPhone售價因關稅上漲100美元至200美元，將對川普政府形成政治壓力）。

第四，「爭取公平競爭的區域性待遇，而非幻想特殊優惠」。台灣不應預期因美台友好即可獲得零關稅或最低稅率待遇。談判重點應放在確保台灣與日本、韓國等同類型競爭國擁有相近稅率，避免台灣在全球供應鏈中失去競爭優勢。更重要的是，台灣在AI產業硬體供應鏈中扮演關鍵角色，若課徵過高關稅，不僅損害台灣利益，也將提高美國AI產業發展成本，對美國自身長期競爭力不利。

連賢明並指出，川普政府發布對等關稅已經兩天了，不論是關稅計算的公式多麼不合理（今天一個哈佛經濟學家已經出來說這個公式裡面的參數是錯的。高估了對等稅率大概四倍），很現實的就是台灣在公式下就是32%，雖然這稅率和去年AI產業大出超很有關係，台灣高於日、韓也的確不合理，只是事已至此，多抱怨也沒有太大用處。但川普政府也留下一個伏筆，對等關稅應該還有一個星期才會實施，中間的空檔就是給大家來談判，與其花時間抱怨美國對台灣不好，不如多想想怎麼談判來降低這稅率。

但台灣要怎麼和川普政府談判？連賢明表示，首先要先知道川普政府的底線在哪。綜合川普上任後川普的財政部長 （Scott Bessent）和商業部長（Howard Lutnick）在不同地方的專訪，川普希望透過這個關稅來彌補下半年所得稅能延長減稅。根據估算，這減稅預估四年會造成高達二兆美元的赤字，也就是說，這次關稅除了希望刺激外國廠商到美國的投資外，實質上還希望能創造五千億左右的稅收。若以美國去年三兆三千億的進口金額來看，這個關稅的平均稅率要到15%左右。這也解釋為什麼美國所目前公布的對等稅率，最低就是10%，許多貿易夥伴則給予20%~50%不等的稅率。

連賢明還提到，有幾個理由相信川普政府希望主要貿易夥伴稅率是20%左右。第一，川普上任後的多次提高關稅時（鋼鋁，汽車產業等），多半都以25%作為基準。第二，這次的對等關稅中，最有可能和美國對幹的歐盟，所給予的稅率也是20%，第三，川普個人最鐵的盟邦以色列，所給予的對等稅率也是在17%。個人判斷川普對前二十大出超貿易國（中國除外），心目中大概是以20%作為計算，所以台灣這次談判的稅率目標應該是將關稅降到20%~25% （日、韓也在這個水準左右）。