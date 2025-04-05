快訊

我對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國落差最大

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

因應美國關稅政策衝擊 創新創業總會盼協助中小企業找到出海口

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美國實施對等關稅，創新創業總會會長邱銘乾表示將衝擊中小企業，盼協助中小企業找到出海口。圖/聯合報系資料照片
美國實施對等關稅，創新創業總會會長邱銘乾表示將衝擊中小企業，盼協助中小企業找到出海口。圖/聯合報系資料照片

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅。台灣因對美逆差比例較高，被課徵32%關稅，對中小企業有相當衝擊。

賴總統上任以來，提出台美21世紀貿易倡議等重要產業貿易政策，奠定台美合作重要方針，這次面對美國對等關稅變局，我們也看到行政院團隊掌握最新情勢，並對美國貿易代表提出嚴正交涉，確保國家利益，深表贊同，對於可能受到衝擊的產業，相信政府也會給予支持與協助。

短中長期措施應對關稅戰建議

創新創業總會（NiEA）長期協助政府扶持台灣中小及新創企業，因應美國總統川普當選以來非傳統的、非連續性的施政政策，奠基在持續與創業楷模及產業會員溝通的基礎上，提出以下短中長期措施應對關稅戰的觀點：

第一、產業盤點分析。針對已盤點分析受衝擊之產業，針對受影響之重點產業，應給予更積極性的輔導補助措施。

第二、產業升級轉型。除思考如何協助產業進行升級轉型之外，政府對願升級轉型成長企業，提供以稅務或資本市場工具支持中小企業整併並解決少子化缺工之問題。

第三、強化對美溝通。對美關稅政策，建議組成跨部會小組因應，以降低關稅對中小企業衝擊。

第四、擴大對美投資合作。除對美投資談判保障台商權益外，可與民間合作，建立對美窗口溝通管道，並運用已建立之對美窗口；如新創總會已有半導體聯盟及汽車零組件聯盟有對美投資經驗，可協助分享對美聯盟落地經驗做分享，協助解決中小及新創企業赴美投資問題。

第五、強調持續創新。唯有創新，才有創業。建置開放式創新平台，讓產業創新被可被落實。政府資源有限，如可借助民間創新能量，讓產業主導新興產業研發創新。

新創總會近幾年來透過投資新創企業、大帶小及產業聯盟模式，希冀能夠創造中堅企業與中小、新創企業溝通合作的平台，如政府有需幫助中小及新創企業轉型的民間力量，本會將盡全力當政府最佳後盾。

美國 關稅

延伸閱讀

關稅戰升溫 美股慘遭血洗！陸外交部發言人「翻牆」嗆：市場已發聲

血流成河…美股二日蒸發5.4兆美元 美中互打關稅戰恐釀經濟衰退

川普重稅出擊 昇達科：不受本次新高關稅影響

台灣對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國家落差最大

相關新聞

因應美國關稅政策衝擊 創新創業總會盼協助中小企業找到出海口

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的...

川普關稅衝擊台灣房市？專家：若遇股災最慘恐賣房救股

美國總統川普關稅政策影響全球，台灣被列入徵收32%關稅名單，恐衝擊台灣出口產業，民間投資意願轉弱，甚至國內經濟也會受到影...

華德士：台灣人才缺口日益擴大 七成企業面臨徵才挑戰

國發會日前指出2030年台灣人才缺口將進一步擴大至48萬，然而，各大企業的人才戰爭已提前至2025年開打。國際人才解決方...

藍委喊勞工天災假法制化 一年來仍原地踏步

台灣位處地震帶，夏季時有颱風侵擾，國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭去年4月曾舉行記者會，公開呼籲修正勞基法，主張將「勞工天...

逾3成雇主違反熱危害規定 審計部促職安署督促宣導

受全球極端氣候影響，夏季氣溫持續創新高，勞動部職業安全衛生署為確保工作者健康，避免高氣溫環境引發熱疾病，已增訂熱危害預防...

天災假最新指引出爐 沒有高溫假 低溫假校長就能決定

極端氣候、地球暖化導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假 」的可行性，近期人事行政總處頒布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。