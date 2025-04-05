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川普關稅衝擊台灣房市？專家：若遇股災最慘恐賣房救股

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

美國總統川普關稅政策影響全球，台灣被列入徵收32%關稅名單，恐衝擊台灣出口產業，民間投資意願轉弱，甚至國內經濟也會受到影響，至於是否衝擊台灣房市，專家認為，由於股市與房市連動性高，需要密切注意台股走勢，倘若形成股災，那恐怕將對房市雪上加霜。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，川普的關稅政策是否間接影響到國內房市表現，首先需要注意到台股的震盪幅度，現階段的房市已經受到央行打炒房、限貸等影響而相當顛簸，不少民眾仍然有貸款不足問題，市場亦還在適應央行的新政策，台股2萬點將會是一個保衛戰，倘若後續台股血崩，甚至長期都在2萬點以下，恐怕就會有所謂「賣房救股」的情況出現，屆時會讓國內房市雪上加霜。

不過，另一方面，陳炳辰指出，房地產擁有相對保值抗跌的優勢，因此若台股可以穩住，加上關稅政策可能會引發物價持續上漲，就會彰顯出台灣不動產有買房抗通膨的概念，會變成一個相對穩性的資金避風港，或許部分資產族群就會願意將資金轉移到不動產，整體而言，股市與房市雖無直接關係，但連動性相當高，過去股市好時，就有不少人將獲利轉移到不動產，反之，若股市大跌，資金收斂下，那對房市的動能就會轉弱。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，川普狂揮關稅大刀，對房地產影響如「隔山打牛」，雖不直接，卻能預期因為其對產業與股市衝擊，多少有影響，特別是股市又逢五窮六絕，房市與其連動性高，若周一表現不佳，甚至成為股災，價量恐不樂觀。

台股 房市 關稅

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