關稅戰金價反下挫？專家：黃金有撐除非經濟大衰退

美國總統川普宣布對等關稅，貿易戰全面升溫，政經局勢大動盪之際，國際金價卻應聲下挫，週線紅翻黑。經濟學家指出，這只是短期資產部位調節，目前美元及市場利率偏弱，風險情緒升溫，都有助於支撐黃金續處高位，但若經濟衰退乃至通縮，就是另個局面。

川普2日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

川普關稅大刀揮出，全球譁然，中國宣布反制措施回擊，貿易戰全面升溫，美國股市週五再以暴跌收盤，金融市場普遍崩跌，黃金價格也跟著下挫近3%。

今年以來，美國關稅政策持續出招，且態度反覆，經濟不確定性急遽升溫，避險情緒推動之下，國際金價漲破3000美元，近日更飆上每盎司3167美元的天價，隨後漲高回落。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，金價漲至歷史高位，本來就會略作修正，從大環境來看，美元及市場利率走弱，風險情緒仍在，這些都是有利黃金的條件，震盪過後，黃金仍可延續高檔格局。

不過林啟超表示，川普對等關稅才剛宣布，未真正上路，市場還有一絲期待，經過談判後，最終關稅版本不會那麼慘烈，也因此，儘管美股慘遭大屠殺，恐慌指數（VIX）還在40%上下的水準，遠不及金融海嘯及COVID-19疫情時期。

然而，林啟超也說，關稅大戰才剛開始，「恐慌還沒有結束」，接下來要擔心的是，如果川普對等關稅真的「殺到底」，每個國家貿易動能萎縮，全球經濟明顯衰退，到時候已經沒有通膨問題，更要擔心的是通縮。

黃金一向被視為避險資產，且是保值抗通膨的優選，但林啟超指出，一旦事態發展至極端情況，全球經濟大衰退，黃金是抗通膨而非通縮，屆時黃金走勢恐怕會走向另個局面。