華德士：台灣人才缺口日益擴大 七成企業面臨徵才挑戰
國發會日前指出2030年台灣人才缺口將進一步擴大至48萬，然而，各大企業的人才戰爭已提前至2025年開打。國際人才解決方案公司Robert Walters（華德士）最新調查顯示，今年在台灣有52%的企業預計擴大招募，同時，高達71%的企業表示在招募關鍵職缺時遇到困難，其中49%的企業指出中高階人才的招募最具挑戰性。
面對早已展開的人才戰爭，企業無不積極調整其招募與留才戰略。Robert Walters近期調查顯示，全球40%的受訪者認為「企業間的招募與留才競爭」是推動職場變革的主因，其次是「公司財務狀況」與「宏觀經濟環境」，最後才是「員工的需求」。然而，在台灣有高達51%的企業認為來自競爭對手的招募行動是其人才吸引與留任時需要面對的主要挑戰之一。
Robert Walters台灣總經理John Winter進一步指出，人才市場競爭愈發激烈，具前瞻性的公司已經透過強化適應力、加速數位轉型、調整管理模式等策略，積極搶占先機。在這個職場變革受外部競爭驅動的時代，企業能否快速應變、激發創新，並打造一個能夠吸引和留住頂尖人才的工作環境，將成為未來發展的關鍵。
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