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逾3成雇主違反熱危害規定 審計部促職安署督促宣導

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
逾3成雇主違反熱危害規定，審計部促職安署督促宣導。圖／聯合報系資料照片
逾3成雇主違反熱危害規定，審計部促職安署督促宣導。圖／聯合報系資料照片

受全球極端氣候影響，夏季氣溫持續創新高，勞動部職業安全衛生署為確保工作者健康，避免高氣溫環境引發熱疾病，已增訂熱危害預防規定；但審計部查核發現，近3年度事業單位違規比率超過3成，應持續加強宣導，並督促事業單位落實熱危害預防措施，以保障勞工工作安全與健康。

據衛福部國民健康署統計，從2014年至去年度，全國因熱傷害就醫人數每年均逾2000人次，尤以戶外作業勞工為熱傷害的高風險族群。為確保工作者健康，職安署除於2014年7月增訂「職業安全衛生設施規則」第324條之6規定，規範雇主應採取危害預防措施外，並透過各項宣導措施，強化事業單位及勞工熱危害相關防護知能，另建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，以供事業單位評估環境熱危害等級及採取應對措施。

審計部查核發現，2021年及2022年度各勞動檢查機構執行戶外作業高氣溫監督檢查結果，事業單位違反上述規定比率均逾3成，分別為33.7%及32.8%；此外，職安署去年針對高風險營造工地進行「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，檢查結果實施193場次，違規場次141場次，違反比率高達約73%。

審計部另查核2021年至2023年度雇主違反相關規定，以「未實施勞工熱疾病預防相關教育宣導」最多，主要是營造工地工作者流動頻繁，多屬臨時性或按日僱用型態，致較難落實教育宣導，另「未留意勞工作業前及作業中之健康狀況」、「未降低作業場所之溫度」則分居2、3位，顯示相關保障措施尚有不足。

氣溫 職業安全

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