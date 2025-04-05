藍委喊勞工天災假法制化 一年來仍原地踏步

台灣位處地震帶，夏季時有颱風侵擾，國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭去年4月曾舉行記者會，公開呼籲修正勞基法，主張將「勞工天災假」法制化。不過，這項修法自去年5月3日在立院付委後，近一年來仍無進度，就連這個會期，也尚未被納入國民黨的優先法案之中。

鑑於近年來，極端氣候致生天災不斷，且台灣易為颱風侵擾之域，就算地方政府首長得視災情預報決定轄內是否停班停課，然勞動基準法並未對「天災假」具完整之法律規範；有鑑於此，游顥等人為避免些許雇主依然強制要求勞工須於天災發生之際值勤，影響勞工權益與侵害生命安全，提出「勞動基準法增訂第第40條之1條文草案」，予以天災假法制化暨強化勞工退避權之行使。

「勞工天災假」法制化，事實上還有不同的修法版本，條文內容大同小異。例如國民黨立委萬美玲、游顥、徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、林沛祥、顏寬恒等即共同提案，增訂勞基法第40條之1，明定雇主要求勞工於颱風或其他天然災害發生期間出勤，工資應加倍發給，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助；未出勤之勞工，雇主不得有不利處分。

然而，檢視勞工天災假法制化的最新修法進度，相關提案多在去年5月至6月間，送交立法院社福及衛環委員會審查，之後再無新進度。

牛煦庭受訪表示，因勞工天災假法制化是衛環委員會主責，他眼下還是把重心放在「紀念日及節日實施條例」的推動上。但他希望衛環委員會也能盡速排審，理性討論，讓勞工保障提升。

有藍委表示，停在去年5月、6月，當時重點是放在推動國會改革法案後的朝野攻防，大家心力有限。勞工天災假法制化雖不是這會期的優先法案，但這會期既然被定義成「民生法案會期」，勞工天災假法制化是應被認真討論，畢竟在現行法規下，勞工面對天災如果選擇不出勤，會不會受到雇主處分，全憑雇主良心，勞工可能也礙於某些原因不敢申訴，要讓勞工有法源保護自己。