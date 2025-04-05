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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

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卓榮泰提出880億自救 謝金河：沒切到核心、台灣該做3件事

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。美聯社
圖為中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。美聯社

美國總統川普日前宣布對世界各國的對等關稅政策，造成國際震撼。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，世界剩下兩個人的叫板；這次川普揮大刀，當然是衝著中國來的。

謝金河說，川普關稅大刀揮下去，在財政部長貝森特恐嚇「誰反擊，只會課更多稅」，連日本首相石破茂都只能回應日本是全世界投資美國最多的國家，石破茂對於日本被課稅感到滿腹委屈。台灣由行政院長卓榮泰率內閣團隊提出880億補貼方案，看起來也沒有切到核心。

謝金河表示，也許台灣應清理出來，哪些產業對美國有高的關稅壁壘？並且具體提出改善措施。還有平衡貿易逆差的擴大對美國的採購方案，並著手赴美談判。

「其實這場關稅大戰只有兩個主角，其他都是陪榜，甚至是可以商量的」，謝金河表示，例如加、墨都經常高高舉起，又放下。這次川普宣布對中國開徵34%關稅，次日中國立刻還以顏色，也宣布對美國課34%關稅，首當其衝的是在中國擁有廣大市場的APPLE、Nike等知名品牌產品。

現在中國還手了，川普接下來如何接招？謝金河表示，這是接下來的世界大事。中國的經濟體在1985年全球排名第9，規模只有3066億美元，隨著鄧小平改革開放，到1990年中國成為世界工廠，統計從1974到1990年，中國只有5年順差，有12年是逆差。

他說，但從1990年後，中國只有1993年出現逆差，到2001年中國加入WTO，到2005年，中國的順差首度超過1000億美元，此後中國搖身變成世界最大出口國，也成為世界第二大經濟體，從2017年起，中國開始向美國叫板，這次川普揮大刀，當然是衝著中國來的。

「這次中國加一的國家全遭重稅伺候」，謝金河表示，亞洲的柬埔寨、寮國、緬甸，和中國依存度愈高的國家都難逃重稅。非洲的南非、賴索托、馬達加斯加、波扎那也是重稅。這次川普幾乎是天羅地網要把中國洗產地的國家一網打盡。

謝金河表示，只是中國已非1985年的吳下阿蒙，川普大刀砍下，中國也有能力「以牙還牙」，還有川普大刀亂砍，對給助力的盟友也下手不留情，這一輪是不是會像川普所言「手術完成，股市會大漲」，恐怕沒有那麼樂觀。

謝金河說，在中國的霸凌下，台灣的產業很少能享受低關稅優惠，只能逐水草而居，現在才發現到哪裡設廠都逃不過關稅大刀。這場風暴尚在激盪中，震央尚未結束

川普 謝金河

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