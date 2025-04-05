政院救產業 備妥880億…將推出九大面向、20項措施協助方案

美國總統川普宣布將對台灣出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰昨（4）日召開記者會宣布，為協助產業因應衝擊，將推出九大面向、20項措施，總經費880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元、農業面向180億元。

至於880億元經費從何而來？卓榮泰表示，他下星期將主動邀集立院朝野共商國是，討論以最快速度提出特別條例、編列特別預算，也會將今年度總預算應該如何合理調整一併檢討。

行政院出口供應鏈支持方案

除了產業界憂心忡忡，投資人焦慮台股下周一恐暴跌。對此，卓榮泰表示，希望經過這幾天美國股市震盪以及政院對外說明，期待下周一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

行政院昨日舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，卓榮泰率領副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰以及農業部長陳駿季等內閣官員出席。

卓揆表示，「很抱歉，我們來晚了一天」，宣布政院已擬定總經費880億元的九大面向、20項措施的協助方案，以因應產業各項需求。

卓榮泰指出，受衝擊產業，政府評估對美出口方面，包括電子資訊、鋼鐵、運輸工具、機械、汽車零組件、建材等的關稅影響較為明顯而重大。農業方面，包括蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等農漁業產品，可能有出口減少競爭優勢的疑慮。

鄭麗君說，台美經貿工作小組近幾個月來已對川普新關稅政策的各種可能預做分析。由於美國政策有不確定性因素，我方曾從稅率10%到極端情境的35%都進行過試算，最後是以「25%加N」來推估試算，但不代表我方認為25%是合理稅率。「N」則代表升級的支持措施。

卓榮泰表示，美國政府提出的是普遍性不合理的試算結果，各國都高度關心美國的新關稅政策，也對於未來的經濟產業勢必受到各項衝擊有不同憂心。

他強調，即便觀察到美國政府的變化在不確定狀況，而且會非常劇烈，但政府責任就是持續管控這些風險，讓國家經濟、產業發展穩定、讓國人生活安心。

針對有學者建議央行應對匯率放手，才能解決美國在意的貿易逆差問題。對此，卓榮泰指出，匯率問題已請央行、金管會彙整或預判未來的各種可能並提出報告，若需要，政院將即時向外界說明。