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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

經部金援 規模410億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院昨（4）日端出總經費880億元「出口供應鏈支持方案」因應美國關稅戰，其中經濟部將提供四大金融支持措施，包括「加碼外銷貸款優惠保證」、「中小微企業貸款再加碼」、「補助研發轉型」及「助企業爭取海外訂單」，預算總計410億元。

經濟部昨也提出個別產業影響評估，其中伺服器、手工具及水五金、自行車、機械，以及石化、塑膠及橡膠，還有建材、重機電及電線電纜等產業，美國將加徵32%關稅，受創最劇。

根據經濟部昨提供資料顯示，工業類去年輸美金額達到1,114億美元，以電子資訊792億美元為大宗；其中，除半導體關稅尚待後續公布，顯示卡、伺服器、網通均會受影響，而上述三類去年合計輸美金額達521億美元。

經濟部次長何晉滄表示，半導體關稅尚待後續公布，預期伺服器、顯示卡受影響，網通產業則預估成本增加，將影響獲利，後續衝擊將持續評估，而手工具及水五金的短期獲利也會下滑。

至於在汽車及零組件，還有自行車部分，何晉滄指出，我國小客車未出口美國，汽車零組件則因產品驗證約需一年，短期仍會從台灣出貨，中長期可能影響國內生產製造，自行車方面，整車影響有限，但零組件影響則待持續評估。

此外，機械方面，中小型工具機及產業機械評估將受影響，但半導體設備部分，輸美並不多。另在塑膠製品方面，由於部分產品對美依賴程度較高，因關稅造成成本上升，恐降低競爭力。

半導體 經濟部 關稅

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