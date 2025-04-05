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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

財部三措施 力挺企業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

因應美國總統川普對台灣商品加徵高達32%對等關稅財政部長莊翠雲宣布三大產業支援措施，涵蓋金融協助、行政簡化與租稅優惠，盼助企業穩定資金運作、降低成本，強化轉型動能。

在金融支持方面，財政部將提供最高2,000億元的貿易融資額度，針對出口美國或其關聯產業、且營收較基期下滑15%以上的企業，可申請利息減免優惠，一般企業貸款利率可減碼1%；中小企業或受關稅影響特別嚴重者，利率可減碼1.5%，預算編列120億元。同時，財政部也提供1,650億元的輸出保險承保額度，該措施預算為20億元。

租稅優惠部分，企業研發支出得以最高15%抵減當年度營所稅；針對智慧機械、5G導入等數位轉型項目，支出在10億元內者，可享3%至5%抵稅額度。

美國 財政部 關稅

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