對美談判 政院喊出四方向…盼降低稅率或限縮課稅範圍

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，後續對美相關談判，行政院長卓榮泰強調，絕對會以國家利益為唯一考量；政務委員楊珍妮則提出四大重點談判方向，盼降低稅率或限縮課稅範圍。

美國對等關稅細則陸續出爐，因應衝擊，行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，副院長鄭麗君指出，先前政府對於美國對等關稅稅率的試算，從10%~35%都有，最終決定以「25+N」作為關稅設算，來推估台灣產業可能受到的影響與衝擊。鄭麗君強調，25%不代表政府認為是合理的，但32%已接近推演極端值，不合理也不公平。

鄭麗君點名美國對等關稅對台有三大不合理，首先是計算公式無法反映台美貿易結構的高度互補性，以及實質的貿易關係。第二個不合理為稅率計算方式與台美逆差實際原因及台美關係有落差。第三個不合理則是針對美國長期關切中國低價違規轉運「洗產地」，台灣已積極應處，但仍被課徵較高的關稅，顯不合理。

為確保台美貿易能秉持公平互利，政府也會向美嚴正交涉。對後續談判規劃，卓榮泰強調，相關談判絕對會以國家利益為唯一考量。

楊珍妮則指出，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，將從建構雙方高科技戰略夥伴關係、原物料採購等方向持續與美協商。

楊珍妮透露，對美協商共有四大重點方向，包括：台美產業貿易結構互補，將從建構台美高科技戰略夥伴關係，來尋求台美雙方貿易平衡的合理性，第二大重點是就我國業者國際布局需求赴美投資，我原物料需求之採購（如農訪團），處理美方關切貨品貿易逆差問題。

第三大重點美農業對我享有貿易順差，且農業對我國糧食安全具重要性，應衡酌納入計算對等關稅；第四大重點為其他有助於台美產業互利得對策等相應方案。