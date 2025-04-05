川普海嘯...殺得政府措手不及

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，行政院長卓榮泰歷經一天神隱後，終於出面率領閣員大陣仗開記者會公布九大面向、20項支持產業措施，都難掩行政部門被「川普海嘯」殺了個措手不及的事實，更重要的是，行政院所提的充其量都只在現行32%高關稅框架下的補救措施，對於要如何跟美方「嚴正交涉」設法降低不合理的關稅，賴政府卻完全拿不出對策。

行政院在第一時間提出三點不合理質疑，強調將向美方嚴重交涉，而非以政策措施安定民心，同時對外窗口上演失聯記，若非恰逢連假期間股市休市，否則這一番操作不知要跌要多少股市市值。

另一方面，政府提出將對美強力交涉，但官員也坦言美方政策有其不確定性，尤其在川普的獨斷決策下，別說行政部門，連川普本人周遭核心官員究竟能有多少影響力可提出建言、改變決策都是未知數。

我方對美交涉究竟能有多少效果更是難以預期，何況大家更想問，在台積電（2330）已赴美設廠，進口汽車、美豬美牛等農產品再次叩關的壓力下，甚至傳聞在白宮的主導下，台積電要與英特爾合資成立公司，等於用台積電的技術救英特爾台灣究竟有多少籌碼可和美方「交涉」？這恐怕也是政府難以坦白說清楚的。

政府的支持產業方案洋洋灑灑20項，不過從疫情、震災、到這次關稅危機，政府總是推出融資貸款、租稅優惠、轉型升級以及補貼等措施，同樣的方案、場景反覆上演，問題是政府和產業界何時能走出萬事只剩撒錢補貼的無限循環？