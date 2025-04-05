產業憂心 出口恐面臨破口…直言應趕緊與美協議壓低稅率

行政院宣布投入880億元的協助方案救產業，三三會理事長林伯豐和商總理事長許舒博認為，除了撒錢，政府既認為稅率不合理，應趁美國需要台灣之際，趕緊與美方協商壓低稅率，否則台灣接單能力將大幅流失。

許舒博並直言，整場記者會聽不到重點，憂心台灣產業出口面臨破口，若情勢無法可解，台灣產業恐將面臨集體出走潮。

應對關稅戰，三三會理事長林伯豐表示，行政院宣布九大面向及20項措施、總經費880億的協助方案，都沒有提到補助的對象、行業和公司等，獎勵措施也講得不清不楚，像是講假的。

他認為，政府應如何運用現有的籌碼與美方交涉這才是重點；同時，政府應對廠商有投資優惠的政策，避免廠商選擇到關稅較低的國家投資設廠。

許舒博表示，這場記者會聽不出重點，這880億要如何協助產業都沒講清楚。

他分析，受到關稅提高最直接的衝擊就是產品外銷量會下降，價格出現破口、東西就會賣不出去，原本預期的營利，可能會因為關稅成本，其利潤大受影響。

許舒博並直言，政府應協助廠商降低成本，再有因外銷商品無境外銷路，原本發展大好的航運業，也將會面臨缺單問題；政府要一個一個產業去個別檢討，並非只拋出銀彈攻勢，若是情勢持續無法可解，台灣市場恐將面臨產業集體出走。

此外，林伯豐認為，政府應停止內耗，儘速召集專家與美方談判，不能照單全收，未來台灣對美投資一定會增加，政府應積極與美國洽簽台美投保協定、台美避免雙重課稅協定，為台商爭取保障。

許舒博表示，川普將對台灣課高關稅呼聲已有段時間，政府早就應有所準備，且台積電（2330）赴美投資原本就不該由單一公司與美方洽談，台灣未能把握機會與川普政府就整個供應鏈進行通盤協商，呼籲政府針對經貿政策勿再走單行道，要左右逢源，才能獲得最大利益。

全國中小企業總會理事長李育家指出，政府既認為稅率不合理，應趁著台灣仍有籌碼、美國需要台灣之際，趕緊與美方協商壓低稅率，這才是根本之道。

全國工業總會常務理事何語強調，台灣經濟以出口為導向，期盼政府後續與美國的協商，能盡量壓低最終稅率，尤其至少要爭取到與日、韓等競爭對手相同的稅率，否則稅率高於競爭對手，出口成本大增，台灣接單能力將大幅流失。