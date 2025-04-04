特斯拉股價近腰斬 這家公司逆勢砸逾3億取得38,152股

鼎固-KY（2923）4日代子公司鼎固置業公告，自2024年9月16日至2025年4月4日累計取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元、約新台幣3.05億元，平均每單位價格約245.97美元，持股比率約0.0012%。

鼎固-KY表示，在資金運用考量下，子公司鼎固置業自去年9月中至今陸續取得Tesla股票，總交易金額逾3億元。

Tesla去年9月16日股價收在226.78美元，在美國總統川普勝選後，股價一路飆升，去年12月17日最高一度來到488.54美元，之後開始回檔，2月起一路走跌，3日收在267.28美元，跌幅約達45.2%。