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對等關稅32% 經部：顯示卡伺服器網通輸美占比最高

中央社／ 台北4日電
經濟部今天指出，工業類去年輸美金額突破千億美元，以電子資訊792億美元為大宗；其中，除半導體關稅尚待後續公布，顯示卡、伺服器、網通均會受影響，上述3類合計輸美金額達521億美元。圖／聯合報系資料照片
經濟部今天指出，工業類去年輸美金額突破千億美元，以電子資訊792億美元為大宗；其中，除半導體關稅尚待後續公布，顯示卡、伺服器、網通均會受影響，上述3類合計輸美金額達521億美元。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，經濟部今天指出，工業類去年輸美金額突破千億美元，以電子資訊792億美元為大宗；其中，除半導體關稅尚待後續公布，顯示卡、伺服器、網通均會受影響，上述3類合計輸美金額達521億美元。

至於美方先前公布的鋼、鋁及衍伸性產品、汽車零組件等，則適用25%的稅率。

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，行政院下午舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，對外說明評估及因應措施。

經濟部次長何晉滄分析台美貿易概況指出，去年台灣對美出國達1114億美元，占總出口23%，對美貿易順差達649億美元。台灣主要出口美國產品包含資通訊、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具、塑膠製品等產品。

何晉滄表示，個別產業影響評估方面，工業合計去年輸美金額達1102億美元，美國占總出口比重24%，以電子資訊輸美792億美元為大宗。

何晉滄提到，除半導體關稅（輸美74億美元）尚待後續公布，顯示卡（輸美318億美元）、伺服器（輸美159億美元）、網通（輸美44億美元）所占金額比例最高；其中，輸美伺服器占總出口比重更達74%，經濟部將持續評估影響情況。

至於鋼鐵金屬輸美金額76億美元，美國占總出口比重25%。何晉滄談及，其中鋼鋁產業各國關稅皆25%，可與其他對手國公平競爭，但扣件將受影響，手工具、水五金預期短期獲利下滑。

另一方面，根據川普昨天宣布內容，對銷往美國車輛徵收25%關稅，將於美東時間4月3日生效，對銷往美國車輛零配件課徵25%關稅，將於5月3日前生效。

何晉滄強調，小客車未出口美國，因此不受影響，至於汽車及零組件，因產品驗證約需1年，短期仍會從台灣出貨，中長期可能影響國內生產製造。

行政院長卓榮泰表示，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共新台幣880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億元。

美國 關稅

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