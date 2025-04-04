川普關稅重拳衝擊我國房市？ 專家看好長照不動產潛力

美國總統川普宣布對等關稅政策，將對台灣課以32%關稅，我國以出口為導向，不只引發市場恐慌，更擔憂衝擊房市，行政院長卓榮泰今日下午更將召開記者會說明因應措施。美商不動產顧問邱宏吉分析，短期住宅、商業、工業等不動產需求減弱，長照不動產影響有限，長期更是有明確發展潛力，但需觀察政府預算是否有排擠效應。

川普的對等關稅政策，不只出口產業恐遭到波及，房市跟股市連動性高，不動產市場恐怕也不樂觀。邱宏吉認為短期來看商業、工業市場影響較大，如工業不動產恐怕會因製造、出口業受衝擊，以及企業營運成本增加，導致需求下降，但是長照產業受到人口結構影響，影響有限，僅可能因市場氣氛觀望而延緩長照集團投資。

長照不動產包含日照中心、住宿機構、養生村、銀髮友善住宅等，我國邁入超高齡社會，形同每五個人就一位是65歲以上長者。邱宏吉指出，今年是超高齡元年，但是養生村等瞄準長者需求的住宅供給量仍然不足，短期影響低，受到人口結構影響長期需求更使穩定增長。

然而，邱宏吉表示，我國是出口導向產業，除了半導體被排除外，政府必定會撥補預算，協助中小企業度過難關，以我國優勢來看電子業應是優先補貼。中期必須觀察，政府是否會因預算財政吃緊，排擠長照產業支持，讓市場發展減弱。