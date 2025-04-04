快訊

「預估關稅10%」大翻車！柯建銘臉書遭洗版：多出的你負責？

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵：改革才對得起死者

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅重拳衝擊我國房市？ 專家看好長照不動產潛力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
不動產專家分析，短期住宅、商業、工業等不動產需求減弱，長照不動產影響有限，長期更是有明確發展潛力，但需觀察政府預算是否有排擠效應。本報資料照片
不動產專家分析，短期住宅、商業、工業等不動產需求減弱，長照不動產影響有限，長期更是有明確發展潛力，但需觀察政府預算是否有排擠效應。本報資料照片

美國總統川普宣布對等關稅政策，將對台灣課以32%關稅，我國以出口為導向，不只引發市場恐慌，更擔憂衝擊房市，行政院長卓榮泰今日下午更將召開記者會說明因應措施。美商不動產顧問邱宏吉分析，短期住宅、商業、工業等不動產需求減弱，長照不動產影響有限，長期更是有明確發展潛力，但需觀察政府預算是否有排擠效應。

川普的對等關稅政策，不只出口產業恐遭到波及，房市跟股市連動性高，不動產市場恐怕也不樂觀。邱宏吉認為短期來看商業、工業市場影響較大，如工業不動產恐怕會因製造、出口業受衝擊，以及企業營運成本增加，導致需求下降，但是長照產業受到人口結構影響，影響有限，僅可能因市場氣氛觀望而延緩長照集團投資。

長照不動產包含日照中心、住宿機構、養生村、銀髮友善住宅等，我國邁入超高齡社會，形同每五個人就一位是65歲以上長者。邱宏吉指出，今年是超高齡元年，但是養生村等瞄準長者需求的住宅供給量仍然不足，短期影響低，受到人口結構影響長期需求更使穩定增長。

然而，邱宏吉表示，我國是出口導向產業，除了半導體被排除外，政府必定會撥補預算，協助中小企業度過難關，以我國優勢來看電子業應是優先補貼。中期必須觀察，政府是否會因預算財政吃緊，排擠長照產業支持，讓市場發展減弱。

川普 長照 關稅

延伸閱讀

日相：川普關稅堪稱國家危機 將召開跨黨派會談

川普祭重稅 侯友宜批大罷免製造對立、敗掉國家前景

川普關稅血洗美股…市值一天蒸發3兆美元！老牛：指數來到8分的「極度恐慌」

川普再砍軍方高層 國安局長霍格與副手雙遭撤換

相關新聞

旅行社、航空界暑假旺季仍樂觀 第4季出團量是重要指標

美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法，根據初步統計春假期間六天出國的旅運...

川普掀關稅戰 林啟超形容「核彈級 surprise」：iPhone恐漲54%

美國總統川普宣布對全球實施「對等關稅」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超3日形容猶如「核彈級的surprise」，實施時間...

川普關稅重拳衝擊我國房市？ 專家看好長照不動產潛力

美國總統川普宣布對等關稅政策，將對台灣課以32%關稅，我國以出口為導向，不只引發市場恐慌，更擔憂衝擊房市，行政院長卓榮泰...

川普課台32%關稅 專家：對房產衝擊如「隔山打牛」

美國總統川普於2日公布將對台灣課徵高達32%的關稅，這一政策可能衝擊台灣各大產業，是否也對房地產市場產生影響。專家指出，...

傳台積電救英特爾 藍委：賴清德不要只會送錢給美國

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅。國民黨立委許宇甄表示，川普政府對台灣課徵32%對等關稅還沒結束，現在又傳出台積電合資...

川普拋「對等關稅」來勢洶洶 KPMG 籲台企三步驟應變

美國總統川普於4月2日正式宣布，將自2025年4月5日起，對所有國家商品全面徵收10%「基礎對等關稅」，並自4月9日起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。