川普課台32%關稅 專家：對房產衝擊如「隔山打牛」

美國總統川普於2日公布將對台灣課徵高達32%的關稅，這一政策可能衝擊台灣各大產業，是否也對房地產市場產生影響。專家指出，儘管關稅政策不會直接影響房市，但猶如「隔山打牛」，對股市及其他產業的衝擊可能會間接波及房市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內外經濟或政策面變化，最終反映在股市上，因此觀察股市動向是較為直接的方式。他強調，目前股市表現不佳，資金行情較為疲軟，這也可能引發資金調度需求，進而影響房市。儘管目前尚未聽聞有大規模的房產變賣情況，但過去經驗顯示，隨著股市低迷，個別房主可能會因為資金周轉需要而選擇賣房。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，川普狂揮關稅大刀，雖不直接影響，卻能預期因為其對產業與股市衝擊，多少有影響，特別是股市又逢五窮六絕，房市與其連動性高，若周一表現不佳，甚至成為股災，價量恐不樂觀。

大家房屋公關主任賴志昶則認為，還好房市交易速度不如股市即時，若日後美國發現狀況不對而調整，市場也將走向穩健。