快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

旅行社、航空界暑假旺季仍樂觀 第4季出團量是重要指標

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
業界推估獎旅團、暑假出遊都已經在規劃安排之中，推估關稅所衍生經濟變化對獎旅團衝擊，第4季的出團量將是重要指標。業者提供
業界推估獎旅團、暑假出遊都已經在規劃安排之中，推估關稅所衍生經濟變化對獎旅團衝擊，第4季的出團量將是重要指標。業者提供

美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法，根據初步統計春假期間六天出國的旅運量達到86萬人(4/2-4/7)；獎旅團、暑假出遊都已經在規劃安排之中，推估關稅所衍生經濟變化對獎旅團衝擊，第4季的出團量將是重要指標。

航空業者指出，美國總統川普於4月2日美股盤後宣布對等關稅，航空貨運的變化會立即感受到市場變動；客運的部分，推估短期內影響還不大，今年暑假7、8月的訂位需求仍旺。

華航分析，解封已經達年兩年時間，今年國人出國旅遊依舊熱絡，最近清明兒童節長假，民眾赴訂熱絡，航空客運市場需求依舊在往上走當中，亞太地區需求還出現兩位數的成長，今年7、8月的傳統旺季效應可期，不只是亞洲區間航線，北美、歐洲線的訂位也都表現不錯，今年的客運市場人數有望衝破2019水準。

長榮航目前各航線的7、8月暑假訂位率穩健成長，搶攻暑假市場需求，目前正在推出春季限時優惠，即日起至 4 月 15 日止，透過官網可購買年 12 月 31 日前從台灣出發的指定航線機票，享專屬折扣。

雄獅旅遊表示，今年4月旅遊趨勢對比以往更加熱烈，受惠於櫻花季熱潮與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升；同時也觀察到暑假行程提早銷售的情況，主要因自去年底即開始佈局暑假相關產品，目前長程線暑期銷售表現最好的區域為歐洲，訂單已超過6成。

五福旅行社指出，暑假期間的旅遊產品表現亦十分搶手，自二月起各類暑期行程陸續啟動預訂，親子遊與自由行需求全面升溫，帶動七、八月出團訂位維持高檔，其中部份熱門出發日期甚至已出現售罄情況。

旅天下也表示，今年四月春假受惠櫻花旺季與連假，進單踴躍，春假業績較去年同期成長25%；現在消費者都提前規劃出遊行程，暑假部分，全線產品及早布局行銷早就上線搶客，再加上華航、長榮航空及星宇航空等都全面增班，增加產品價格競爭力，暑假進單速度較去年同期快，目前訂單已逾6成。

美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法。記者黃淑惠攝
美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法。記者黃淑惠攝

暑假 長榮航空

延伸閱讀

老公只聽媽媽的話 老婆電話卻不接不回！她怨：媽寶娶我幹嘛

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

強震重創緬泰！ 4大航空宣布「機票退改免手續費」 適用時間、往返地點一次看

北醫楓杏醫療團隊 暑假跨海澎湖醫療服務

相關新聞

旅行社、航空界暑假旺季仍樂觀 第4季出團量是重要指標

美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法，根據初步統計春假期間六天出國的旅運...

川普掀關稅戰 林啟超形容「核彈級 surprise」：iPhone恐漲54%

美國總統川普宣布對全球實施「對等關稅」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超3日形容猶如「核彈級的surprise」，實施時間...

6大傳產受災 業者盼政府支持

川普祭出關稅大戰，除了台灣輸美產業將受挫，台廠重要經濟動能中的石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件還有鋼鐵等六大...

傳台積電救英特爾 藍委：賴清德不要只會送錢給美國

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅。國民黨立委許宇甄表示，川普政府對台灣課徵32%對等關稅還沒結束，現在又傳出台積電合資...

川普拋「對等關稅」來勢洶洶 KPMG 籲台企三步驟應變

美國總統川普於4月2日正式宣布，將自2025年4月5日起，對所有國家商品全面徵收10%「基礎對等關稅」，並自4月9日起，...

川普關稅大刀劈向汽車零組件 但業者看好機會挑戰並存

美國總統川普4月2日宣布啟動對等關稅策略，震撼各國產業。而雖然台灣半導體產業暫時逃過一劫，但先前美國將針對非美國製造的汽車，以及相關零組件要全面加徵25%的高關稅，對台灣來說，沒有整車輸出的優勢，但汽車零組件產業就得繃緊神經因應。 業者表示，美國高關稅政策將讓全球汽車產業業者都受到影響，特別是川普的政策有高度不確定性，目前只能以不變應萬變，但「機會與挑戰並存」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。