旅行社、航空界暑假旺季仍樂觀 第4季出團量是重要指標

美國總統川普推出高關稅，旅行社、航空業界對於7、8月暑假旺季表現看法還是維持樂觀看法，根據初步統計春假期間六天出國的旅運量達到86萬人(4/2-4/7)；獎旅團、暑假出遊都已經在規劃安排之中，推估關稅所衍生經濟變化對獎旅團衝擊，第4季的出團量將是重要指標。

航空業者指出，美國總統川普於4月2日美股盤後宣布對等關稅，航空貨運的變化會立即感受到市場變動；客運的部分，推估短期內影響還不大，今年暑假7、8月的訂位需求仍旺。

華航分析，解封已經達年兩年時間，今年國人出國旅遊依舊熱絡，最近清明兒童節長假，民眾赴訂熱絡，航空客運市場需求依舊在往上走當中，亞太地區需求還出現兩位數的成長，今年7、8月的傳統旺季效應可期，不只是亞洲區間航線，北美、歐洲線的訂位也都表現不錯，今年的客運市場人數有望衝破2019水準。

長榮航目前各航線的7、8月暑假訂位率穩健成長，搶攻暑假市場需求，目前正在推出春季限時優惠，即日起至 4 月 15 日止，透過官網可購買年 12 月 31 日前從台灣出發的指定航線機票，享專屬折扣。

雄獅旅遊表示，今年4月旅遊趨勢對比以往更加熱烈，受惠於櫻花季熱潮與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升；同時也觀察到暑假行程提早銷售的情況，主要因自去年底即開始佈局暑假相關產品，目前長程線暑期銷售表現最好的區域為歐洲，訂單已超過6成。

五福旅行社指出，暑假期間的旅遊產品表現亦十分搶手，自二月起各類暑期行程陸續啟動預訂，親子遊與自由行需求全面升溫，帶動七、八月出團訂位維持高檔，其中部份熱門出發日期甚至已出現售罄情況。