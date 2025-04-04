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川普拋「對等關稅」來勢洶洶 KPMG 籲台企三步驟應變

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG提醒台商持續關注全球政策走向提早因應。路透
KPMG提醒台商持續關注全球政策走向提早因應。路透

美國總統川普於4月2日正式宣布，將自2025年4月5日起，對所有國家商品全面徵收10%「基礎對等關稅」，並自4月9日起，針對與美國存在最大貿易逆差的國家，再額外課徵更高比例的「個別對等關稅」，此舉不僅重新定義美國的貿易政策，也為全球供應鏈與企業布局帶來巨大變數。

KPMG安侯建業觀察，儘管過往美中貿易戰曾讓台商受惠於轉單效益，但此次川普擴大對多國徵收高額關稅，甚至包含多數東協國家及印度，使得「轉往東南亞分散風險」的策略空間變小，再加上墨西哥等地已有部分產能移轉，企業未來恐需重新評估整體布局策略。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫指出，與川普上任初期的貿易戰相比，此次對等關稅涵蓋面更廣、衝擊力更強，以台灣來說，這波關稅擴大至美國主要進口國，將使傳統依賴產能轉移所帶來的效益大打折扣。

執行副總廖月波建議，企業應立即啟動三步驟因應，首先，盤點現況，確認自身輸美產品是否列於排除清單中，掌握潛在稅負風險；第二，評估稅負降低方案，例如美國稅法下的「首次銷售原則」是否可用，或尋求其他稅收優惠；第三，擬定分階段應變策略，依據評估結果調整供應鏈與銷售節奏，避免一次性成本衝擊。

KPMG提醒，未來幾週內，可能會有多國對此政策提出反制措施或與美國展開談判，企業應持續關注全球政策走向，以做好準備。

美國對等關稅影響國家與稅率一覽。KPMG提供
美國對等關稅影響國家與稅率一覽。KPMG提供

川普 美國 關稅

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