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法人最新評估：對等關稅上路 台廠獲利受到逾30%衝擊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國總統川普宣布對等關稅，激進程度遠超過市場預期中，國內法人機構也加班研究各項衝擊，其中，一家大型機構分析，倘若台廠自行吸收所有關稅增加成本，則盈餘會立即受到30%以上的衝擊。

倘若台廠將成本全數轉嫁給客戶，且客戶也完全轉嫁給消費者，長期將因終端需求不振而嚴重侵蝕台廠訂單與盈餘，這部分的衝擊幅度將超過30%。

該大型機構法人認為，川普本次關稅新令所涉及到的稅率、國家與產品等全都超乎市場預期嚴重，其中對美國享有大量順差的國家或地區將採取20~46%的關稅稅率，遠高於市場預期的10~20%；與美國友好的英國與日本也無法豁免；台灣的筆電、手機與伺服器等出口重心也不屬於豁免項目。這意味對金融市場的短期影響以及對全球經濟的長期衝擊，比原先預期來的嚴重。

其中，並不希望本次的關稅戰將演變成全球性的貿易戰，倘若川普未能在最後一刻大幅縮小關稅戰的打擊範圍，並演變成全球互相報復的貿易大戰，則對全球經濟的衝擊才剛要開始。1920與1930年代美國對全球實施關稅戰的後果就是貿易額萎縮五至七成。

也因為美股在4日凌晨收盤時，道瓊、那斯達克、標普、費城半導體等主要指數全面重挫下，分析師建議，此刻需靜觀其變各國是否採取報復性措施以及川普接下來的動作，宜採取防禦型操作、或觀望策略，來應對本波關稅風暴。

川普 美國 關稅

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