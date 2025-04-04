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傳統產業重災區 業界哀號「要怎麼活」

聯合報／ 記者林宛諭趙容萱／連線報導
賴清德總統（左）日前出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（左）日前出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮。記者曾吉松／攝影

美國宣布對台課徵百分之卅二對等關稅，台灣工具機產業、水五金等傳統產業可能成為重災區。業界哀鴻遍野「要怎麼活下去？」盼政府盡快提具體補救措施，盡速與美國協商降低稅率，不然就要慎重考慮赴美設廠。

台灣工具機暨零組件公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華認為，美國課徵重稅對台灣工具機產業「很傷」，多數台廠都是代工生產，企業規模不大，難有資本承受重稅衝擊。

台灣機械公會理事長莊大立認為，美關稅將衝擊台灣機械產業競爭力，尤其美國是台灣機械設備最大出口國，一旦關稅增加，勢必影響客戶購買意願，「今年出口要成長百分之五到十的目標，恐難達成了。」

彰化縣是傳產重鎮，除了鹿港水五金產業聚落，也有不少國際企業，都可能受關稅衝擊。彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，一早看到對等關稅百分之卅二，只比大陸少百分之二，大家都傻眼了，業界哀鴻遍野，「這要怎麼做啦」、「要怎麼活下去」。

美國

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