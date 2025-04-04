6大傳產受災 業者盼政府支持

川普祭出關稅大戰，除了台灣輸美產業將受挫，台廠重要經濟動能中的石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件還有鋼鐵等六大傳統產業，均在此次重稅災區的東南亞國家多有布局，將同步受害。

石化公會昨天表示，美國對台課高關稅的消息傳來，石化業者同聲表示「感到很無奈」，也有業者悲觀的說，台灣石化業後續生存很困難，需要政府給予支持。台灣目前與海內外往來的關稅互動原本就已不公平，進口石化產品關稅最高百分之二點五，但由台灣出口至其他國家的產品關稅卻達到百分之六點五以上，台灣石化業的後續生存恐怕陷入困難。

川普的關稅大刀砍向紡織業、製鞋業所在的東南亞國家，包括越南、柬埔寨及中國大陸等地面臨的關稅都比台灣高，業者指出，若這些亞洲國家關稅真正落實，將對當地台商輸美貿易造成莫大衝擊。其中全球製鞋基地幾乎全納入高關稅範圍，包括柬埔寨、越南、孟加拉、大陸、印尼、印度均屬重災區，指標大廠寶成、來億及鈺齊等都審慎觀察，不敢輕忽。

台灣機械公會理事長莊大立昨說，美國對台灣課重稅，將嚴重衝擊台灣機械產業競爭力，美國是台灣機械設備最大出口國，關稅將影響購買意願，「今年台灣機械出口要成長百分之五至十的目標，恐難達成了。」他說，過去景氣好的時候，還可以分散市場來減輕壓力，如今全球不景氣，「要去哪裡找市場，我也想不出來」。

機械公會統計，今年前二月機械出口國前三大為美國十一點八七億美元、占比百分之二十七點二；中國大陸九點二三億美元居次，第三為日本的三點七四億美元。此外，自行車業、運動器材業、汽車零組件業等，均將同步受苦，其中，自行車相關廠家布局的生產地包括台灣、東南亞等，出口美國將受挫，終端銷售動能也可能因漲價而驟降，好不容易緩解的庫存壓力，恐怕將再度發生。